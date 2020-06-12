Kaskoda ek aksesuar teminatına dikkat!

Kasko sigortası yapılırken eklenen teminatlara göre prim tutarı da değişiyor. Herhangi bir kaza, hırsızlık gibi durumda kasko sigortası devreye girerek zararı karşılıyor. Bunun için ise kasko yaptırırken doğru teminatları eklettirmek avantaj sağlıyor.

Kasko yapılırken genelde genişletilmiş kasko seçiliyor. Oluşabilecek tüm hasarları karşılayan genişletilmiş kaskoya ek olarak teminatlar konulabilir. Otomobilde LPG kiti varsa bunun kaskoya eklenmesi gerekiyor. Bunun dışında multimedya, alaşım jant, özel aydınlatma, ses sistemleri gibi ekstradan yapılmış olan aksesuarların kasko şirketine bildirilerek teminat altına alınması gerekiyor.

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Bunun için cüzi miktarda prim ödeyerek teminat satın alınabiliyor. Herhangi bir kaza, hırsızlık anında da teminat gösterildiği için sonradan takılan aksesuarların ücreti ya da temini gerçekleştiriliyor.

Örnek olarak hızlı bir şekilde lastik kaldırıma vurdu ve alaşım jant hasar gördü. Alaşım jant da aracın orijinalinde yok ve sonradan takıldıysa yetkili servisten ya da jantın üreticisinden ürünün yenisini temin edip kullanabilirsiniz. Ancak kaskoya bu durum belirtilmemiş olsaydı alaşım jant yerine orijinalinde bulunan sac jantın takılması mümkün olacaktı.