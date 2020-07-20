Kaskoda düşük fiyat teklifi almanın yolları

Araç trafikteyken, park halindeyken de risk altında. Bunun önüne geçebilmek için kasko sigortası yaptırılıyor. Trafikte seyir halindeyken kaza riski, park halindeyken de hırsızlık, zarar görme ya da başka bir araç tarafından çarpılma riski mevcut.

Bunların önüne geçmek için kaskonun en iyi şekilde yapılması isteniyor. Tüm maddeler eklenerek genişletilmiş kasko uygulanıp her şey teminat altına alınabiliyor.

Ancak kasko poliçesi fiyatını düşük tutmak için de bazı teminatların çıkarılması gerekiyor.

Bu teminatlar şöyle:

* Belli başlı teminatlar (ihtiyari sorumluluk/ferdi kaza/tedavi gideri) düşük alınırsa,

* Aracın yapılacağı servis sigorta şirketi tercihine bırakılırsa,

* Olası bir hasarda kullanılacak ikame aracın süresi kısa tutulmuşsa,

* Hasarsızlık indirimi varsa poliçe daha uygun fiyatlara yapılabiliyor.

Bunlarla birlikte zarar gören ön camın standart bir camla, anlaşmalı servislerde değiştirilebileceği şartı kaskoyu ucuzlatan bir durum. Sigorta şirketleri öğretmenler, doktorlar, TSK personeli gibi bazı meslek gruplarına özel indirim yapıyor. Bazı sigorta şirketlerinin hazırladığı özel ürünler de var. İlandır...