Kaskoda çekici hizmetine dikkat

Kasko sigortası yaptıranlar beklenmedik kaza ve arıza durumlarında kurtarıcı olarak çekici hizmetinden faydalanabiliyor. Bu hizmeti almak için ise kasko poliçesi yapılırken çekici hizmetinin olup olmadığının kontrol edilmesi ve eklettirilmesi gerekiyor.

ASSISTANS ŞİRKETLERİ İMDADA YETİŞİYOR

Kaskodaki çekici hizmetini assistans şirketleri sağlıyor. Aracın yolda kalması, kaza yapması halinde seyir yapamayacak durumda olması durumunda kasko şirketiyle irtibata geçilip, bulunulan yer söylenmesi halinde çekici en hızlı şekilde intikal ederek aracın arıza ya da kaza durumunda servis ya da herhangi bir tamirhaneye götürülmesi sağlanıyor.

ÇEKİCİ HİZMETİNE DİKKAT!

Kasko sigorta olmayanlar yolda kalınması ya da kaza halinde büyük mağduriyetler yaşayabiliyor. Amatör çekici hizmeti alarak aracının daha da büyük hasar alması ihtimali ortaya çıkıyor. Bunun için uzman kadrolarla yönetilen assistans hizmetlerinin çekicileriyle aracın kurtarılması büyük önem taşıyor. Ayrıca araç çekiciyle götürüldükten sonra kasko şirketi konaklama, ikame araç gibi hizmetler de sunuyor. Bu sayede sigortalı kişi ve ailesi olumsuzlukları bertaraf etmiş oluyor.