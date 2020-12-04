Kasko ve konutta, ‘Covid yoğun bakım teminatı’

Salgının en başından beri, bireylerin yanında yer alan ve Covid-19 teminatını, sağlık sigortası poliçelerine dahil eden sigorta şirketlerinin yeni ürün ve hizmetler konusunda çalışmaları sürüyor. Son olarak, hayat dışı sektörde faaliyet gösteren Türk Nippon Sigorta, kasko, konut ve ferdi kaza poliçesi yaptıracak sigortalılara ücretsiz Covid-19 yoğun bakım teminatı sunmaya başladı.

YAŞ SINIRI, BEKLEME SÜRESİ SGK’LILIK ŞARTI YOK



Türk Nippon Sigorta’dan yapılan açıklamada, “Yaş sınırı yok, bekleme süresi yok. SGK’lı olma zorunluluğu dahi bulunmayan bu yeni ek teminat ile Türk Nippon Sigorta bu zorlu dönemde de sigortalılarının her daim yanlarında olduğunu hissettirmeye devam ediyor” denildi.



Kasko, konut, ferdi kaza poliçelerinde, Covid-19 Yoğun Bakım Teminatı’nın sektörde bir ilk olduğunu belirten, Türk Nippon Sigorta Satış ve Pazarlama Grup Müdürü , “Evde olmak zorunda kaldığımız bu süreçte sigortalılarının biraz olsun içlerini rahatlatmak için büyük bir yenilik sunduk. Ayrıca, bu tip yeniliklerle acentelerimizi de desteklemeye ve satış olanaklarını artırmaya çalışıyoruz” dedi. İlandır...