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Sigorta
Haber Giriş: 10.07.2020 - 11:33,Son Güncelleme:

Kamu sigorta şirketleri üst yönetiminde değişiklik

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Kamu sigorta şirketleri üst yönetiminde değişiklik
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Kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin üst yönetiminde birleşme sürecine dönük olarak yeni atamalar gerçekleşti.

Kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleştirilmesi kapsamında Güneş Sigorta ve Halk Sigorta’da üst yönetim değişiklikleri yaşandı. Birleşme ile başlayan sürecin daha etkin ve verimli şekilde yönetilmesi ve karar alma süreçlerinde daha hızlı hareket edebilmek için Güneş Sigorta ve Halk Sigorta’da yapılan Olağan Genel Kurullar sonrasında yönetim kurullarında ve üst yönetimde değişimler yaşandı.

Bu kapsamda Güneş Sigorta Genel Müdürü olarak görev yapan Atilla Benli; Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. Alper Karayazgan ise Güneş Sigorta, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta Genel Müdürü olarak atandı. Ziraat Sigorta ve Ziraat Emeklilik Genel Müdürü olarak görev yapan Cenk Kurt ise, Ziraat Emeklilik Genel Müdürlüğü görevinin yanında Vakıf Emeklilik Genel Müdürlüğü görevini de üstlendi. İlandır...

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