İzmir depreminde otomobil hasarlarını kasko giderecek

İzmir’de yaşanan ve acı sonuçlara sebep olan deprem sonrasında maddi hasarların giderilmesi için çalışmalara başlandı. Deprem sonrası oluşan deniz taşması ve yıkıntılar altında kalan araçlar için kaskosu olanların hasarı ödenmeye başladı.

Kaskosu olan araç sahipleri sigorta şirketine başvurarak deprem nedeniyle oluşan hasarları tazmin edebiliyor.

Eksperlerin oluşturacağı rapora göre araçlar ya tamir ediliyor ya da perte ayrılarak ücreti sahibine ödeniyor. İlandır...