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Sigorta
AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 08:39 | Son Güncelleme:

İzmir depreminde otomobil hasarlarını kasko giderecek

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İzmir depreminde otomobil hasarlarını kasko giderecek
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İzmir’de yaşanan deprem sonrasında hasar alan araçların onarımları ya da bedelli kasko şirketleri tarafından ödenecek.

İzmir’de yaşanan ve acı sonuçlara sebep olan deprem sonrasında maddi hasarların giderilmesi için çalışmalara başlandı. Deprem sonrası oluşan deniz taşması ve yıkıntılar altında kalan araçlar için kaskosu olanların hasarı ödenmeye başladı.

Kaskosu olan araç sahipleri sigorta şirketine başvurarak deprem nedeniyle oluşan hasarları tazmin edebiliyor.

Eksperlerin oluşturacağı rapora göre araçlar ya tamir ediliyor ya da perte ayrılarak ücreti sahibine ödeniyor. İlandır...

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