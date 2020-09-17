İş yerinizi güvence altına alın

İş yeri sahipleri yoğunluklarından dolayı sigorta yaptırmayı unutuyorlar. İş yeri sigortası ile iş yerinde meydana gelecek olan tüm olumsuzluklar teminat altına alınıyor.

Yangın, hırsızlık, dahili su, elektronik cihaz, makine kırılması, ferdi kaza, fırtına, cam kırılması, işveren mali sorumluluk, 3. Şahıslara verilecek olan zararlar ve birçok asistans hizmeti iş yeri sigortası ile sağlanıyor.

İş yerinde meydana gelebilecek hasar sonrasında ilgili sigorta şirketi aranarak eksper talep edilmesi gerekiyor.

İş yeri sigortasında önemli olan bazı konulardan birisi de iş yerinde bulunan tüm demirbaş ve ürünlerin yasal deftere işli olması gerekiyor. Örneğin iş yerine 5 tane bilgisayar, 2 televizyon, masa, sandalye gibi eşyalar deftere işlendiğinde herhangi bir hırsızlık anında sigorta şirketi zararı karşılıyor. İlandır...