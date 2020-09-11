‘İş süreçlerimizi sürece uygun hale getirmeliyiz’
Mart ayında Türkiye’de etkili olmaya başlayan Koronavirüs (Covid-19) salgını, birçok sektör gibi sigorta sektörünü de olumsuz etkilerken, Mayıs ayında hayat dışında reel büyüme hızı sıfıra geriledi. Haziran ayından itibaren sektörde yavaş yavaş toparlanma sinyalleri alınmaya başlandı. Covid-19 salgını sadece sektörde rakamları değil, tüketici alışkanlıklarını ve yeni oluşan koşullar sebebiyle acentelerin iş yapış şekillerini de değiştirdi.
Covid-19 salgın sürecinin Türk sigorta sektörüne etkilerini değerlendiren Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu; sektöre yönelik önemli uyarılarda bulundu. Salgın sürecinde, Türk sigorta sektörünün önemli bir sınavdan başarılı bir şekilde geçtiğini, ama bu sınavın henüz tam anlamıyla tamamlanmadığını belirten Pamukçu; “Tedbiri elden bırakmamalı ve iş süreçlerimizi içinde bulunduğumuz döneme uygun hale getirmeliyiz” dedi.
Sigorta sektörünün, geçtiğimiz aylarda kimsenin deneyimlemediği olağanüstü bir süreçten geçtiğini ve sürecin yarattığı etkilere olabildiğince hızlı şekilde adapte olmaya çalıştığını vurgulayan Pamukçu, “Bu durum tüm dünya ekonomisini ve iş yapış şekillerimizi bambaşka bir oluşumun içerisine çekmiştir” dedi.
EVDE KAL DESTEK PAKETİ DEVAM EDİYOR
Türk Nippon Sigorta olarak da müşterilerine ve acentelerine çeşitli kolaylıklar sağladıklarını belirten Pamukçu, acenteler için oluşturdukları ‘Evde Kal’ teşvik paketi içerisinde destek amaçlı yer alan birçok paket özelliğinin hâlâ devam ettiğini söyledi. İlandır...
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