‘İş süreçlerimizi sürece uygun hale getirmeliyiz’

Covid-19 salgın sürecinin Türk sigorta sektörüne etkilerini değerlendiren Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu; sektöre yönelik önemli uyarılarda bulundu. Salgın sürecinde, Türk sigorta sektörünün önemli bir sınavdan başarılı bir şekilde geçtiğini, ama bu sınavın henüz tam anlamıyla tamamlanmadığını belirten Pamukçu; “Tedbiri elden bırakmamalı ve iş süreçlerimizi içinde bulunduğumuz döneme uygun hale getirmeliyiz” dedi.

Sigorta sektörünün, geçtiğimiz aylarda kimsenin deneyimlemediği olağanüstü bir süreçten geçtiğini ve sürecin yarattığı etkilere olabildiğince hızlı şekilde adapte olmaya çalıştığını vurgulayan Pamukçu, “Bu durum tüm dünya ekonomisini ve iş yapış şekillerimizi bambaşka bir oluşumun içerisine çekmiştir” dedi.



EVDE KAL DESTEK PAKETİ DEVAM EDİYOR



Türk Nippon Sigorta olarak da müşterilerine ve acentelerine çeşitli kolaylıklar sağladıklarını belirten Pamukçu, acenteler için oluşturdukları ‘Evde Kal’ teşvik paketi içerisinde destek amaçlı yer alan birçok paket özelliğinin hâlâ devam ettiğini söyledi. İlandır...