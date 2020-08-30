İlk defa tamamlayıcı sağlık alanlar indirimli alacak

Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Koronavirüs salgını dönemine özel olarak, sağlık sigortası sahibi sigortalı sayısında pek bir düşüş yaşandı diyemeyiz. Buna ek olarak bu süreçte gördüğümüz en önemli değişim; toplumda sağlık bilinci ve sağlık sigortası ile ilgili farkındalık arttı. Sigortacılık hizmetlerinin önemi de yine toplum tarafından anlaşıldı. 0-64 yaş aralığında olup sağlığını güvence altına almak isteyen bireyler; içinden geçtiğimiz bu zor zamanlarda TSS ile sigorta yolculuğuna başlayabilsinler diye bu maliyet avantajını onlara sunmaya karar verdik” dedi.



TSS’Lİ SAYISI 2 MİLYONA ULAŞACAK



Özdemir, “Beklentimiz 2019’da 1.4 milyona ulaşan sektördeki TSS sahibi sigortalı sayısının, 2020 yılı sonunda yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşacağı yönünde. Özellikle Anadolu illerimizde sigortasız müşterilere sağlık güvencesi sağlama hızında yakaladığımız artış devam ediyor. Allianz Türkiye’nin de 1.5 milyon sağlık sigortalısının yaklaşık yüzde 35’inin TSS sahipliği bulunuyor. Bizlere sağlığını, geleceğini ve varlıklarını emanet eden sigortalılarımız, onları çok daha iyi tanımamızı ve her an yanlarında olmamızı bekliyor. TSS ürünümüzde hayata geçirdiğimiz ve salgın hastalıkları da kapsam altına aldığımız yüzde 25 indirim fırsatı ile daha fazla kişinin yanında olmayı hedefliyoruz” diye konuştu. İlandır...