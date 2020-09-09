İkinci el araçta “kandırıldım mı” endişesine son

Tur Assist Pazarlama Müdürü Nil Mutlu Turhan, “İkinci el otomobiller için düzenlenen yeni yönetmeliğe göre hazırladığımız garanti paketleri ile vatandaşların endişelerine son veriyoruz. Güvence altında olan bir araç arıza yapsa bile hizmet kapsamında hemen çekici hizmeti devreye giriyor. Sorumluluk altındaki bir parçada arıza olmuşsa ücret ödemeden gerekli işlemler yapılıyor” dedi.

Türkiye’de sıfır kilometre araç bulma sorunu yaşanırken, 2020 yılı ilk altı aylık dönemde (Ocak-Haziran 2020); ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 939.467 adet oldu. İkinci el araca her geçen yıl rağbet artarken, otomobil hayali kuran binlerce kişi de ise “acaba kandırılır mıyım, aldığım araçta büyük sorun çıkar mı” endişesi yaşanıyor.

Ticaret Bakanlığı, bu endişeleri yok etmek ve sektöre standart getirmek için 1 Eylül tarihinden itibaren ikinci el araç ticareti yapmak isteyenlere yetki belgesi ve araçlara ekspertiz zorunluluğu getirdi. Yönetmeliğe göre, ekspertizi yapılmayan araçlar satılamayacak, 2 ile 8 yaş arasındaki ve 160 bin kilometre altındaki araçlara, satış tarihinden itibaren 3 ay ve 5 bin kilometre garantisi uygulanacak.







17 YILLIK TECRÜBE



Asistans hizmetleri alanında sektörün lideri olan Tur Assist ise yeni dönemde; Warranty Pratik & Warranty Plus İkinci El Otomobil Garanti Paketleri ile otomobil hayalleri kuranları garanti altına alıyor.

Tur Assist Pazarlama Müdürü Nil Mutlu Turhan, “İkinci el otomobil garanti hizmetini 2003 yılından bu yana veriyoruz. Şimdi ise Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirildi. Yaklaşık 17 yıllık deneyimimiz ile bu yeni dönemde de önemli hizmetlerimiz olacak. Tur Assist olarak, bireysel müşterilerimize sunduğumuz Warranty paketleriyle ikinci el araçlara artı değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

GARANTİ KAPSAMINDAYSA ÜCRET ALINMIYOR



Turhan, “İkinci el otomobilde alıcılar beklenmedik masraflar ile karşılaşabiliyor. Warranty paketleriyle ikinci el araç kullanıcılarını koruma altına alırken, bir yandan da Türkiye’nin her noktasına yayılmış geniş hizmet ağımız ile müşterilerimize hızlı ve profesyonel hizmet alma imkanı sunuyoruz” dedi. Turhan alınan hizmetle ilgili de şu bilgiyi paylaştı: “Ekspertiz raporu hazırlanırken birçok parametreye bakılıyor. Kapsam dahilinde olmayan parçalar belirlenerek müşteri ile paylaşılıyor. Sorun olmayan parçalar ise garantimiz altında oluyor. Bir araç arızalanırsa durumuna göre çekici hizmeti veriyoruz. Sonra anlaşmalı servislerde arızası gideriliyor. Eğer arıza garanti kapsamındaki parçada gerçekleşmişse ücret talep edilmiyor.”

PAKETLERİN ÖZELLİKLERİ



Warranty Pratik ve Warranty Plus otomobil garanti paketlerinin teminatlarına göre, binek ve hafif ticari aracın 8 yaşını aşmamış ve 160 bin kilometreyi doldurmamış olması gerekiyor. Warranty Pratik, binek ve hafif ticari araçları 3 ay 5 bin kilometreye, 1 yıl ya da 15 bin kilometreye kadar iki ayrı paketle güvenceye alırken, Warranty Plus ise binek ve hafif ticari araçları 1 yıl ya da 25.000 kilometreye kadar koruma altına alıyor. İlandır...