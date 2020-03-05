İhtiyari Mali Mesuliyet ile risklerden kurtulun

Trafikte bulunan herkesin başına kaza gelebilir. Karşı tarafından dikkatsizliği ya da kendinizin bir anlık dalgınlığı ile maddi ve manevi hasar bırakacak bir trafik kazasına karışabilirsiniz.



Trafik kazalarına karşı olarak da Zorunlu Trafik Sigortası ve kasko sigortası güvence sağlıyor. Ancak her iki sigortada da belli limitler dahilinde güvenceler oluşuyor.



Büyük bir kazaya karışılması halinde ortaya çıkacak olan hasarın tamamını trafik sigortası ödemeyebilir. Bunun sebebi ise verilen teminatların belirli limitlerle sınırlı olmasından kaynaklanıyor. İhtiyari Mali Mesuliyet tazminat tutarı, Zorunlu Trafik Sigortaları’nda kaza başına 39 bin TL, bedeni hasarlarda ise 390 bin TL oluyor.



Örnek olarak lüks bir otomobile çarptığınızda masraf 39 bin TL aşarsa kalan kısmını cebinizden ödemeniz gerekecek. Kazada ölüm olduğunda ise maksimum 390 bin TL tazminat karşı tarafın yakınlarına ödenecektir. Bu rakamın üzerinde kalan kısmı ise nakit olarak karşı tarafa vermek gerekiyor.



ÇOK AZ PRİMLE SINIRSIZA ÇEVİREBİLİRSİNİZ



Trafik sigortası ya da kaskonuzda yer alan İhtiyari Mali Mesuliyetin limitlerini kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Çok az bir prim artışıyla çok büyük risklerden uzaklaşmanız mümkün. Bunun için poliçe yapılırken İhtiyari Mali Mesuliyeti istediğiniz rakama çekebilir ya da sınırsız hale getirebilirsiniz. Bu sayede hem kendinizi hem de karşı tarafı mağdur etmemiş olacaksınız. İlandır...