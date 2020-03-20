IFRS 17 de Corona nedeniyle 2023 yılına ertelendi

Vergi ile ilgili konular, sistem altyapılarının henüz tamamlanmaması ve bu konudaki hazırlıkların sürmesi yanında, tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs de erteleme etkili oldu. Daha önce 2022 yılında yürürlüğe girmesi beklenen IFRS 17’nin, 2023 yılına ertelenmesi sigorta sektörü temsilcileri tarafından da olumlu karşılandı. Vergi ile ilgili konular, sistem altyapılarının henüz tamamlanmaması ve bu konudaki hazırlıkların sürmesi yanında, tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs de erteleme etkili oldu. Daha önce 2022 yılında yürürlüğe girmesi beklenen IFRS 17’nin, 2023 yılına ertelenmesi sigorta sektörü temsilcileri tarafından da olumlu karşılandı.



Tüm paydaşlar zaman kazandıIFRS 17’nin ertelenmesi ile ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz Aktüerler Derneği Başkanı Taylan Matkap, “Erteleme bekleniyordu; aktüerler dahil tüm paydaşlar zaman kazandı” dedi. Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu’nun-EFRAG, IASB’ye daha önce gönderdiği tavsiye mektubunda, isteyen şirketlerin yeni standartlara 2022’de geçebileceği, ancak zorunlu tarihin 2023 olması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini hatırlatan Matkap, “Bu nedenle bir erteleme bekleniyordu. Oylama sürecini Corona virüs de etkiledi. Erteleme tüm şirketler için geçerli oldu. Sistem altyapılarının kurulması beklenilenden uzun sürdüğü için bu erteleme kararı bence yerinde oldu” değerlendirmesinde bulundu.



IFRS 17’nin ne gibi avantajları var?



• Türk sigorta sektörü, finansal tablolar açısından küresel sigorta sektörü ile uyumlu hale gelecek.



• Finansallar sadece ülke içinde değil, tüm dünyada aynı sektör finansallarıyla karşılaştırılabilir olacak.• Sigorta şirketlerinin finansal performansı daha şeffaf bir şekilde gözlenebilecek.



• Finansal tablolar, şirketlerin gerçek portföy değerini gösterecek; alım-satımlarda şirketlerin değerlerinin belirlenmesinde büyük kolaylık sağlayacak.



• Türkiye’de daha fazla aktüerin yetişmesi için fırsat yaratacak. İlandır...