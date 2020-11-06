Hızlı büyüyen hayat branşı, irtifa kaybetti

Sektörde yılbaşından beri çok hızlı büyüyen ve sektörün genel büyüme hızını da yukarı çeken hayat branşının, eylül ayında biraz irtifa kaybettiği dikkat çekiyor. Söz konusu branşta 9 aydaki büyüme, 8 aylık döneme göre 11.9 puan geriledi. Hayatın büyüme hızındaki gerileme, sektörün genel büyüme hızının da 9 aylık dönemde ilk 8 aya göre, 1.4 puan düşmesinde etkili oldu. Hayat dışı sektörde ise istikrarlı büyüme sürüyor.

OTO SİGORTALARI REEL OLARAK DARALIYOR



Ocak-eylül döneminde yılın 8 ayında olduğu gibi yüzde 17 büyüyen hayat dışında, 9 ayda pazar payı yüzde 10’un üzerinde olan branşlardan genel zararlar yüzde 31 (reel yüzde 17.22, yangın ve doğal afetler yüzde 26.12 (reel yüzde 12.86), hastalık/sağlık ise yüzde 21.76’lık (reel yüzde 8.96) büyüme hızı ile en hızlı büyüyen branşlar olarak dikkat çekiyor. Ocak-eylül döneminde sektörün lokomotif branşı oto sigortalarında ise reel daralma gözleniyor. 9 aylık dönemde, trafik reel olarak yüzde 1.66, (nominal artış yüzde 9.9), kasko ise yüzde 0.74 düşüş (nominal artış yüzde 10.92) kaydetti. İlandır...