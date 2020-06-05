“Herkes Ölür, Sigortacı Bir Ay Sonra!”

Yapılan son düzenlemeler ile ilgili bilgilendirme yapan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Özsermaye ile orantılı olarak trafik poliçesi üretimine bazı sınırlandırmalar getirildiğini belirterek “ Quick Sigorta olarak kurulduğumuz günden bu yana bu konuda gereken çalışmaları yaptık ve güçlü bir sigorta şirketi olarak faaliyet göstermenin önemine vurgu yaptık. Trafik poliçesi konusun da arz sıkıntısı yaşandığı dönemde sistemlerimizi açıp talebi karşılamaya çalıştık. Ekonominin sıkıntılı döneminde iş dünyasına Kefalet Sigortası ürününü sunarak destek olduk” dedi.



Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen ise trafik poliçesi ile ilgili getirilen yeni düzenlemenin yerinde bir karar olduğunu belirterek “ Bizler en başından bu yana güçlü ve özsermayesi yüksek şirket modelini takip ettik. Kar dağıtımı yapmıyoruz ve özsermayemizi yükseltiyoruz. 31.12.2019 da 210 olan özsermayemiz bugün için 350 milyon TL bu sadece 3 yılda %350 büyüme demek, rakamın yılsonunda 600 milyon civarına çıkacağını söyleyebilirim” dedi.

SEDDK SEKTÖRDEKİ AKSAKLIKLARI GİDERECEKTİR

Uluçeçen, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) üyelerinin atanmasıyla ilgili olarak da “Kurumun Başkanı Türker Gürsoy, İkinci Başkan Ali Ersoy, Üyeler Ender Şenol, Fatih Küçükcan ve Rifat Vefa Murteza’yı kutluyorum. İnşallah bu sektöre olumlu katkıları olur. Bu katkıya sektör olarak çok ihtiyacımız var. SEDDK’nın bu yapılanmasından sonra bazı aksaklıkların giderileceğini düşünüyorum. Atanan kurum üyesi arkadaşlarımıza baktığımızda biraz daha Hayat Emeklilik ağırlıklı görüyoruz. Sadece Vefa Bey elementler taraftan geliyor. Hayat-Emeklilik ve elementer olarak 2 gruba ayırırsak 2 grubun da ciddi sorunları var. Üyelerin gerçekten çok çalışması gerekiyor” diye konuştu.

“SEDDK, sektördeki genel müdürler ile iletişim ve etkileşim içinde olmalı” diyen Uluçeçen, “Sektörün hafızası olan Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Ahmet Genç’ten de faydalanılmalı. Ahmet Bey’in çok hizmetleri oldu” vurgusu yaptı.

GÜÇLÜ BİR SİGORTA ŞİRKETİ OLARAK FAALİYET GÖSTERMENİN ÖNEMİ

Yapılan son düzenlemeler ile ilgili bilgilendirmede bulunan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ise; Özsermaye ile orantılı olarak trafik poliçesi üretimine bazı sınırlandırmalar getirildiğini belirtti. Yaşar, “Quick Sigorta olarak kurulduğumuz günden bu yana bu konuda gereken çalışmaları yaptık. Güçlü bir sigorta şirketi olarak faaliyet göstermenin önemine vurgu yaptık. Trafik poliçesi konusun da arz sıkıntısı yaşandığı dönemde sistemlerimizi açıp talebi karşılamaya çalıştık. Ekonominin sıkıntılı döneminde iş dünyasına Kefalet Sigortası ürününü sunarak destek olduk” açıklamasını yaptı.

Yaşar, SEDDK görevlendirmesi hakkında da “Sigortacılıkta bizim gideceğimiz çok yol var. Dolayısıyla bu yeni yapı, yeni kurul ülkemize hayırlı olsun. Ahmet Genç Bey ile dün bir görüşme yaptım. Kendisi bu sektörün hafızası ve önemli bir yöneticisi, bu süreçte Ahmet Bey’den ve ekibinden destek alınması çok önemli ” dedi.

Uluçeçen ve Yaşar’ın gerçekleştirmiş olduğu yayının tamamını aşağıdaki linkden izleyebilirsiniz.

https://youtu.be/-lxRCeqKyPc

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