Her 2 kişiden 1’i ev kazalarına karşı hiçbir önlem almıyor

Kadınlar erkeklere oranla evde daha fazla önlem alırken, her 3 kişiden 2’si de ev kazası yaşıyor. Pandemi sebebiyle evde daha fazla zaman geçirdiğimiz bu dönemde, ev kazalarına dikkat çeken Aksigorta; ‘Olası Ev Kazalarına Karşı Hazırlık Durumu’ başlıklı araştırmasında Türkiye’de her 2 kişiden 1’inin ev kazalarına karşı hiçbir önlem almadığını ortaya koydu.



Yapılan araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 54’ü ev kazalarına karşı herhangi bir önlem almazken; kadınların ve 3-9 yaş arasında çocuğu bulunan ebeveynlerin ev kazalarına karşı daha hassas olduğu ve bu konuda daha tedbirli olduğu ortaya çıktı. Araştırmada ayrıca, her 3 kişiden ikisi ev kazası yaşarken; yüzde 29’luk bir kesim ise hiç ev kazası yaşamadığını belirtti. Araştırmada ev kazalarında yüzde 53 oranında en fazla yaşanan kaza kesici aletlerle yaşanan kesikler olarak öne çıkıyor. Kesikleri ise yüzde 46 ile düşme ve çarpma, yüzde 33 oranında ise yanma ve yanık takip ediyor.



EN FAZLA YAŞANAN EV KAZASI KESİKLER



Ev kazalarına karşı alınan önlemlerin başında, delici ve kesici aletlerin ulaşılabilir yerde olmaması ve elektrik prizlerini koruyucu ile kapatmanın geldiğini belirten Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran; “Ev kazalarında yüzde 53 oranında en fazla yaşanan kaza kesici aletlerle yaşanan kesikler olarak öne çıkıyor. Kesikleri ise yüzde 46 ile düşme ve çarpma, yüzde 33 oranında ise yanma ve yanık takip ediyor. Evde olduğumuz ve hastaneye gitmekten imtina ettiğimiz bu dönemde, ev kazalarına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Aksigorta olarak müşterilerimize sunduğumuz Online Sağlık Danışmanlığı hizmetimiz ile acil yardım da dahil olmak üzere 14 farklı branş ile müşterilerimizin bizlere ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olmaya devam ediyoruz’’ diye konuştu. İlandır...