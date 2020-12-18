HDI Sigorta’dan acentelerine destek

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acenteler için başlattıkları ‘Yol Arkadaşı Destekleri’ paketinden sonra şimdi de dijital destek vereceklerini söyledi. Hancıoğlu, “Pandemi sürecinde Yol Arkadaşı Destekleri ile acentelerimiz için bu zorlu süreci kolaylaştırmaya gayret gösterdik. Dijitalleşmenin önemini ve ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu tekrar hatırladığımız bu dönemde Yol Arkadaşı Destekleri’nin yanında Dijital Yol Arkadaşı Destekleri için de çalışmaları başlattık” dedi.

“Desteklerin ilk adımı olarak Web Sitesi Paketi ile tekli acentelerimizden başlayarak, müşterilerinin kolaylıkla teklif ve satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecekleri; müşteri deneyimine ve mobil cihazlara uygun web siteleri yaptık” diyen Hancıoğlu şunları söyledi: “Bu web sitelerinin, zaten sigortacılık konusunda oldukça tecrübeli olan acentelerimizin marka değerlerinin de daha görünür hale gelmesinde, acenteliklerini dijital ortamda daha iyi ifade etmede katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Dijital Yol Arkadaşı Destekleri’ne önümüzdeki dönemde yeni hizmetler de ekleyeceğiz. HDI, acenteleri ile birlikte büyüyor.” İlandır...