HDI Sigorta çalışanlarına özel sağlık programı

Paylaşımda “Bir ay boyunca tüm ekibimize ücretsiz hizmetler sunacağız” vurgusu yapıldı. HDI Sigorta’dan yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi: “Geçtiğimiz Pazartesi günü başladığımız ‘sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz programı’ tam bir ay boyunca tüm ekibimize ücretsiz hizmetler sunacak. ‘Form Assist’ uygulaması ile kişiye özel egzersiz programlarının yanı sıra, çeşitli seminerlere katılım olanağı da sunuyor. Online seminerlere ilgi büyük. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, ofis ergonomisi, nefes eğitimi ve solunum egzersizleri, kifoz egzersizleri konulu mini webinarlar ekibimizi bir araya getiriyor. Cuma günleri yapacağımız webinarlarda ise tamamen çalışanlarımızın seçtiği bir konuya odaklanacağız. Hep beraber #buradayaşanır #buradazindekalınır diyoruz.” İlandır...