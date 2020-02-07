Halk Emeklilik Ar-Ge merkezi olarak tescillendi

Bunun da yolu bilgi ve proje yönetiminde uzmanlaşmaktan, yeni fikirlere yatırım yapmaktan geçiyor. “Emeklilik sektörünün gelişimi ve şirketimizin sektörde ilerlemesinin en önemli yollarından birinin Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapmak olduğuna inanıyoruz” diyen Halk Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Hakan Cebeci, bu kapsamda 5 yeni Ar-Ge projesine start verdiklerini söyledi. Cebeci, “Bu projeler ile hem yeni ürünler yazacağız hem de mevcut veri madenciliği çalışmalarımızı analitik fonksiyonlar ve makine öğrenmesi tekniği ile güçlendirerek geliştireceğiz. Tüm bunların yanında sektör ve akademi iş birliklerine çok önem veriyoruz. Kadir Has Üniversitesi ile iş birliği içerisindeyiz. Önümüzdeki yıldan itibaren bu işbirliklerini artırmayı planlıyoruz. Ayrıca Ar-Ge personelinin bu süreçte daha aktif rol alması ve kendilerini geliştirmeleri için teşvik edici ödül sistemleri geliştirdik ve bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan Veri Madenciliğinde ileri teknikler kullanmaya başlayan Halk Emeklilik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Ar-Ge Merkezi” olarak tescillendi. 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun doğrultusunda alınan bu karar şirketin teknolojik yeterliliğini ve proje yönetimindeki başarısını onaylıyor. Halk Emeklilik, Ar-Ge Merkezi’nde sektöre özel yeni ürünler yazmayı ve mevcut veri madenciliği çalışmalarını analitik yetenekler ekleyerek geliştirmeyi hedefliyor. İlandır...