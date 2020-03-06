Günlük 1 TL’ye konut sigortası yaptırabilirsiniz

Zorunlu Deprem sigortası yaptırması gereken daha 7 milyon civarında konut mevcut. Aslında depremler aklımıza şu soruyu getiriyor. Yaşam alanımız depreme dayanıklı mı? Sigorta yaptırmalı mıyım? Bu sorunun cevabı ise Mapfre Sigorta Konut Sigortaları Danışman Direktörü Müge Büyükkarakaş’a göre “Evet”. Mapfre Sigorta Konut Sigortaları Danışman Direktörü Müge Büyükkarakaş, deprem sonrasında üzücü bir olay yaşanmaması için; konutlar için özel olarak geliştirdikleri Çağdaş Güvence Sigortası ile Zorunlu Deprem Sigortası’nın birlikte yaptırılması gerekliliğinin altını çiziyor.



DÜŞÜK PRİMLERLE SİGORTA ŞANSI



Mapfre Sigorta’nın konutlara özel tasarladığı Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası’nın yangın; hırsızlık ve daha pek çok olumsuz durumu teminat kapsamına aldığını belirten Büyükkarakaş; ZDS ile konut sigortasının birlikte yapılmasının konutları tam olarak güvence altına aldığını söyledi. Konut sigortası priminin; binanın yapı tarzı, brüt metrekaresi, kullanım şekli; yapının bulunduğu il, ilçe ve mahalleye bağlı olarak değişiklik gösterdiğini hatırlatan Büyükkarakaş, Mapfre Sigorta olarak günlük 1 TL’den başlayan avantajlı fiyatlar ile konut sigortası yaptıklarının altını çizdi.



FARKLAR İYİ BİLİNMELİ



Zorunlu Deprem Sigortası ile konut sigortası arasındaki farkın çok iyi bilinmediğinin de altını çizen Büyükkarakaş; “Zorunlu Deprem Sigortası ile binanızda, depremin ve deprem sonucu meydana gelebilecek yangın, infilak; tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararlar, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde teminat altındadır. Bunların dışında kalan tüm teminatlarda oluşan riskleri minimuma indirmek için; deprem teminatı eklenmiş konut sigortalarının tercih edilmesi gerekir” dedi.



BİNA DEPREM TEMİNATI VERİLEMEZ



Konut sigortasına eklenen deprem teminatının, bina ve eşya olmak üzere iki gruba ayrıldığını aktaran Büyükkarakaş; “Bina Deprem teminatı, deprem kaynaklı olarak binada oluşan yıkılma ya da kısmi hasarın tazmini için kullanılır ve Zorunlu Deprem Sigortası ile bütünleşik çalışan bir teminattır. Hasar anında öncelikle ZDS’nin limitleri doğrultusunda hasar ödemesi gerçekleşir; kalan tutar konut poliçesinin Bina deprem teminat limitleri çerçevesinde karşılanır. ZDS poliçesi olmayan konutlarda Bina deprem teminatı verilemez. Eşya Deprem teminatı ise; herhangi başka bir poliçeye bağımlı değildir. Depremden kaynaklı evin içinde eşyalara gelen zarar poliçe limitleri çerçevesinde karşılanır” diye konuştu. İlandır...