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Sigorta
Haber Giriş: 20.03.2020 - 15:22,Son Güncelleme:/

Güneş Sigorta Yelken Takımı 2019’da ödül köşesine 11 kupa koydu

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Güneş Sigorta Yelken Takımı 2019’da ödül köşesine 11 kupa koydu
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Faaliyetlerini 2007 yılından beri sürdüren Güneş Sigorta Yelken Takımı, 2019 sezonu boyunca katıldığı trofe ve tekil yarışlarda; IRC2 kategorisinde yakaladığı başarılı grafikle dikkatleri üzerine çekti.

2019 yılında toplamda 11 kupa kazanan Takım, Çanakkale Zaferi 104. Yıl Kupası; 35. Yıl Deniz Harp Okulu Kupası ve 34. Yıl Amiral Kupası (İstanbul Boğazı Kom. Kupası) yarışlarından birincilikle ayrıldı. 34. Yıl Amiral Kupası Genel Sonuç ve Heybeliada 1773 Kupası yarışlarında ise üçüncülük kazandı. Güneş Sigorta, alınan sonuçlar ile İstanbul Yelken Kulübü 2019 Yılı yarışlarını üçüncülükle tamamladı.

TAKIM RUHU İLE BİRLİKTE BAŞARMA

Yelken takımı başarılarından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli; “Yelken Takımımız kuruluşundan bu yana yelken sporunun Türkiye’de tanıtılmasında; öncü görevler üstlenmeye ve bu faaliyetlerini ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Güneş Sigorta olarak; şirketimizin her bir çalışanının taşıdığı; ‘takım ruhu ile birlikte başarma’ duygusunun yelken sporuna taşınması ve bu ruha sahip ekibimizin ödülle başarısını taçlandırmasıyla gurur duyuyoruz. Bize bu gururu yaşatan yelken takımımızın tüm üyelerini göstermiş oldukları başarılarından ötürü tebrik ediyorum” dedi. İlandır...

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