Güneş Sigorta pazar payını 2 kat artırdı

Şirket; 2019 yılının aynı dönemine kıyasla prim üretimini yüzde 151 artırırken, pazar payını da 2 katın üstünde büyüttü. Prim üretimini 2.5 kat artıran Güneş Sigorta, teknik kârlılığını negatiften pozitife döndürerek kârını 195 milyon TL’ye yükseltti.



Güneş Sigorta; ilk 4 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla aktif büyüklüğünü ve öz sermayesini ise 2.5 kat artırarak; 4.6 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı.



4’ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ



Şirketin ilk 4 ayını değerlendiren Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli; “Güneş Sigorta olarak hedefimiz zirvede olmak. 2020 yılının 4. ay sonuçlarına baktığımızda bu hedefimize ulaşma ve ülke ekonomimize katkıda bulunma konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu bir kez daha görüyoruz. Geçen senenin aynı döneminde prim üretiminde hayat dışında sektörde 11. sırada yer alırken; 2020 yılı Nisan sonu itibarıyla rekor yükselişe imza atarak 4. sıraya yükseldik” dedi.



Benli, şöyle devam etti: “Prim üretimimizi 2.5 kat artırarak, ilk 4 ayda 1 milyar 517 milyon TL prim ürettik. 195 milyon TL kârlılıkla ülke ekonomisine de katkıda bulunmaya devam ettik. Bu başarılı sonuçlara ise aynı hedefe odaklanmış çalışanlarımız, dağıtım kanalımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte ulaştık. Önümüzdeki dönemde ivmemizi daha da yukarıya taşıyacak ve sektörde öncü olmayı sürdüreceğiz.” İlandır...