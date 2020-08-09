Güneş Enerji Panelleri de sigorta güvencesinde

Elektrik üretimi gerçekleştiren güneş panelleri için elektronik cihaz kapsamına giren risklere karşı güvence sağlayan ürün, Anadolu Sigorta‘nın tüm satış kanallarından satışa sunuldu. Türkiye’nin artan enerji talebi ve maliyeti yüksek geleneksel enerji kaynaklarının, doğa dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi artırdığına dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez; “Gelecek nesillere daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünyayı miras bırakabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin yönetimi en önemli gereklerden bir tanesi. Kuruluşundan bu yana çevreye saygılı olmayı, ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyerek gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı benimseyen ve bunu ‘Sürdürülebilirlik Politikası’ ile taahhüt eden şirketimiz bu amaca yönelik yeni ürünler çıkarmaya devam ediyor” dedi.



İLGİ GİDEREK ARTIYOR



Yükselen maliyetler nedeniyle çatı tipi güneş enerji panellerine ilginin arttığını belirten Sönmez, “Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz yeni ürünümüz; “Bireysel Çatı Tipi Güneş Enerji Paneli Sigortası” ile konutların enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çatılarına kurulmuş; güneş enerjisiyle elektrik üreten 10 kw ve altı toplam kurulu güce sahip; bireysel çatı tipi güneş enerji panellerini elektronik cihaz, deprem gibi pek çok riske karşı koruma altına alıyoruz” diye konuştu. İlandır...