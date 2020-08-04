Galatasaray’ın forma sponsoru Magdeburger Sigorta oldu

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ve Bor Holding Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin yer aldı. Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, “Uluslararası arenada başarısını kanıtlamış, lider futbol takımlarımızdan Galatasaray’a, SIXT rent a car ve Magdeburger Sigorta olarak sponsor olmaktan dolayı mutluyuz. Türk sporuna katkılarımız devam edecek, anlaşmalarımızı daha büyüterek, Galatasaray ile olan sponsorluk iş birliğimizde gönül verdiğimiz takımımızla beraber yolculuğumuza devam ediyoruz. Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Markalarımızı kalkındırmak ve uzun yıllar birlikte olmak için güzel bir yolculuğa hep beraber devam edeceğiz” dedi.

ANLAŞMA 2 YILLIK

Kulüplerin yaşadığı ekonomik zorluklar göz önüne alındığında yapılan bu sponsorluk anlaşmaları ile Galatasaray’ın, marka gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Türk futbolunun içinde bulunduğu bütün maddi zorluklara karşın, Galatasaray ne kadar büyük bir marka olduğu bugün kanıtlandı. Önümüzdeki iki sezon için göğüs sponsorumuz, dünya çapında dev bir araç kiralama şirketi olan SIXT rent a car. Bu sözleşme opsiyonlarıyla birlikte 40 milyonu aşkın bir rakama denk geliyor. Geçtiğimiz sezon kol sponsorumuz olan Magdeburger Sigorta ise yeni sezonda sırt sponsoru olarak devam edecek. Magdeburger Sigorta ile 2 yıllık anlaşma yaptık. Bu sözleşme opsiyonlarıyla birlikte sözleşme süresince 20 milyonu aşkın bir rakama denk geliyor. Bu, özellikle Türk futbolunun sponsorlar açısından sıkıntılı olduğu süreçte müthiş bir hamle” şeklinde konuştu. İlandır...