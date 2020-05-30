Firmalara özel Alacak Sigortası poliçesi

İngiliz Hyperion Sigorta Grubu’na bağlı Howden Sigorta da şirketlerin alacaklarını güvence altına almak için cirolarına ve taleplerine göre özel kurgulanan Ticari Alacak Sigortası poliçeleri hazırladı. Howden Türkiye Orta Doğu ve Afrika Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, özel kurgulanan poliçelerle sektörde fark yarattıklarını belirterek, “Ticari alacak sigortası poliçesine sahip olan firmalar olağanüstü riskli dönemleri poliçesi olmayan firmalara göre çok daha az zararla atlatacak” dedi.



Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ticari alacak sigortası, ticari alacakların temerrüde düşmesinde ve alıcıların iflas durumlarında şirketlerin en önemli risk güvencesi olarak karşımıza çıkıyor. Tahsilat gecikmeleri ve iflaslar, salgın sonrasında da artış hızını hemen kaybetmeyecek gibi gözüküyor. Devlet destekli alacak sigortasının 2019 başında 25 Milyon TL ciroya kadar olan KOBİ’ler için başlatılması güzel bir adım oldu. Bu sene Nisan ayında ise ciro sınırı 125 Milyon TL’ye kadar çıkartıldı. Artık cirosu 1 Milyon TL’den 125 Milyon TL’ye kadar olan ve ticari hayatın kalbini oluşturan KOBİ’lerin bu imkândan rahatlıkla yararlanabilecek olması bu sigortadaki talebin hızla artmasına vesile oldu. Bu iş dünyası için sevindirici bir gelişme.”



YENİ ALICILAR DA POLİÇEYE EKLENEBİLİYOR



Önceliklerinin doğru poliçeyi doğru şirket ile eşleştirmek olduğunun altını çizen Yılmaz, “Ticari alacak sigortası poliçelerinin maliyetlerinin esasında sağladıkları fayda yanında çok yüksek olmadığını düşünüyoruz. Çok zor bir teminat alanı var ve sadece mevcut olanı değil, yeni alıcıları da poliçeye ekleyebiliyorsunuz. Bu yüzden de kendi kendini ödeyen bir poliçe olduğunu ifade etmek yanlış olmaz. Firmalar yeni bir alıcıya da pazara da gözü kapalı risk alarak satış yapmaktan tereddüt ederken, bu poliçeyle beraber alıcı hakkında bilgi sahibi olup, çıkan limite göre gönül rahatlığı ile satış yapabiliyorlar” dedi. İlandır...