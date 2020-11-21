Fenerbahçe taraftarının cep telefonu HDI Sigorta’ya emanet

Fenerbahçe Cep Telefon Sigortası adlı ürün ile taraftarlar HDI Sigorta güvencesiyle cep telefonlarını koruma altına alırken kulüplerine de destek olma fırsatı yakalıyor. 525 TL’lik sabit prim ve 9 aya kadar vade farksız taksit avantajları ile satışa sunulan ürün; ekran kırılması, sıvı teması, hatalı aksesuar kullanımı gibi birçok hasara karşı hem yeni hem de hali hazırda kullanılan cep telefonlarını teminat altına alıyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde yapılan ürün lansmanı, HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve tarafların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeni ürün ve iş birliklerine dair değerlendirmelerde bulunan HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, “Bugüne kadar pek çok farklı branşta birçok kulübümüze destek verdik. Bu beraberliklerimizi, sponsorlukların yanı sıra farklı iş birlikleri ile de taçlandırmak niyetindeyiz. Bugün ülkemizin en köklü kulüplerinden, sayısız başarılara imza atmış Fenerbahçe Spor Kulübü ile Fenerbahçe Cep Telefon Sigortası Projesini hayata geçirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Gelir paylaşımlı projemiz ile taraftarlar cep telefonlarını beklenmedik kazalara karşı güvence altına alırken kulüplerine de katkı sağlayabilecekler” diye konuştu.

FENERBAHÇELİLER’İN CEBİNİ DÜŞÜNDÜK

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ise ‘‘Kulübümüze verdiği sponsorluk desteğinin yanı sıra; geliştirdiği projeler ve yaptığı katkılarla HDI Sigorta belki de en çok bir araya geldiğimiz; adı Fenerbahçe’miz ile özdeşleşmiş aile üyelerimizden biri. Bugün de taraftarlarımıza yönelik Fenerbahçe Cep Telefon Sigortası Projesi için bir aradayız. Günümüzde olmazsa olmazımız haline gelen cep telefonlarımızın şarjının bitmesi; arızalanması ya da bir hasar görmesi birçok işimizi aksatır noktaya geldi. HDI Sigorta da çağın gerekliliklerine uygun, öncü işler ortaya çıkaran bir kurum olarak bir anlamda biz Fenerbahçelilerin ‘cebini’ düşündü. Biz de bu projenin camiamız ve taraftarlarımız için faydalı olacağını düşünerek memnuniyetle karşıladık. Proje kapsamında taraftarlarımız telefonlarını güvence altına alırken kulübümüz de buna paralel olarak gelir elde edecek. Yani hem taraftarımız hem de kulübümüzün kazandığı önemli bir adım olacak. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum’’ diye konuştu. İlandır...