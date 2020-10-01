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Sigorta
AA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 09:51 | Son Güncelleme:

Evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı yapılamayacak

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Evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı yapılamayacak
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Tarım ve Orman Bakanlığının "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı gerçekleştirilemeyecek. Bakanlık, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasının güvenliğinin tesisi için izin, izleme ve takip tedbirleri alacak ya da aldıracak.

Öte yandan etil alkol ve metanolün internetten satışı yapılamayacak. Etil alkol üretim tesisini devredecek veya devralacak gerçek veya tüzel kişilerin vadesi geçmiş vergi borcu bulunması halinde devir işlemine izin verilmeyecek.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre de evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı, yayım tarihinden itibaren 60 gün süreyle yapılabilecek.

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