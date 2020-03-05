Evin anahtarını mı unuttunuz? Asistans hizmeti yanınızda…

Dalgınlıkla evde anahtarı unutarak kapıyı çekmeniz halinde asistans hizmeti anında destek oluyor.



Asistans hizmetleri sigortalıların zor zamanlarında sorunları ortadan kaldırıyor.



Doğru sigorta şirketi tercihiyle birlikte asistans hizmetleri hayatı kolaylaştırmaya başlıyor. Bir anlık dalgınlık sonucunda ortaya çıkacak olumsuzluklar asistans hizmetleriyle kısa sürede ortadan kaldırılabiliyor.



Evde anahtarın unutulması, anahtarın kaybedilmesi, konuta girilememesi ya da konuttan çıkılamaması durumunda sigorta şirketiyle irtibata geçerek asistans hizmeti desteğinden yararlanılabiliyor.



Sigorta şirketinden çilingir talep ederek en kısa sürede konuttaki anahtar sorunu ortadan kaldırılıyor. Çağırılan çilingire güvenlik amacıyla kimlik kartı ibraz edilerek kapının açılması sağlanıyor. Üstelik asistans hizmetleri 7/24 esasıyla çalışıyor.



BELLİ LİMİTLER VAR



Konut sigortası poliçesi incelendiğinde asistans hizmetlerine ilişkin detaylar belli oluyor. Her asistans hizmeti için yıl bazında kotalar mevcut. Bu kotalar aşılmadığı sürece asistans hizmetlerinden sürekli olarak yararlanılabiliyor. İlandır...