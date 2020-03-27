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Sigorta
Haber Giriş: 27.03.2020 - 12:53,Son Güncelleme:/

Evden çalışırken verileriniz çalınmasın!

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Evden çalışırken verileriniz çalınmasın!
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Aksigorta, tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan COVID-19 pandemisi ile artış gösteren mobil çalışmalarda siber risklerin oluşabileceğinin altını çizerek, kurumlar ve şirket çalışanlarının dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘pandemi’ (salgın) hastalık olarak tanımlanan; yeni tip korona virüs COVID-19 sonucunda Türkiye’de okullar tatil olurken; pek çok şirket de çalışanlarını evden çalışmaya yönlendiriyor. Aksigorta; uzaktan çalışmanın çeşitli siber güvenlik risklerini de beraberinde getirdiğini ifade ederek, kullanıcıların dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

GÜVENLİK POLİTİKASI OLUŞTURUN

Kurum çalışanlarının evden çalışırken, şirket verilerine bilgisayar ve telefonlarından uzaktan erişim sağlamasının şirketler için; büyük bir risk taşıdığını ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz; şirket verilerini güvenle korumak için pek çok tedbirin alınabileceğini ifade etti. Altıngöz, “Yazılımlarınızı güncelleştirmeye dikkat edin. Hacker’lar siber saldırı gerçekleştirmek için sistem açıklarını kollarlar. Bu nedenle ilk kural, yazılımları güncel tutmaktır. Güncelleştirilmiş yazılımların yanı sıra kurum içinde de güvenlik ve gizlilik politikanızı oluşturmalısınız. Şirket dosyalarında erişim kuralları belirlemeli ve herkesin her dosyaya ulaşmasını engellemelisiniz” dedi.

VERİLERİNİZİ GÜVENCE ALTINA ALIN

Kurum cihazlarından veri sızıntıları sonucu oluşabilecek maddi zarar ve itibar kayıplarına karşı korunmanın büyük önem taşıdığını ifade eden Altıngöz; şunları söyledi: “Siber Koruma Sigortası bir siber olay neticesinde sigortalının uğrayabileceği ve/ veya sigortalıya; 3. şahıslar tarafından yöneltilebilecek tazminat taleplerini teminat altına alan sigorta ürünüdür. Siber Koruma Sigortası ile gerçekleşmiş veya gerçekleştiğinden şüphelenilen bir siber olay neticesinde; olayın sebeplerinin ve detaylarının araştırılması, saldırı sonucu itibar korunmasına yönelik danışmanlık masrafları poliçe kapsamında karşılanıyor. Sigortalıya ait web sitesi veya sosyal medya hesaplarından bir siber olay sonucu karalama, telif hakkı, unvan, slogan; ticari isim veya marka ihlali ya da gizlilik haklarının ihlali neticesinde sigortalıya yansıyabilecek tazminat talepleri ve savunma masraﬂarı teminatını da içeriyor.” İlandır...

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