Evde kalınca kilo aldık, çareyi diyetisyende aradık

Tüm dünyada etkisini sürdüren Kovid-19 salgını değişimi tetikledi ve yaşam alışkanlıklarından iş akış modellerine kadar hayatımız, pandemi şartlarına göre yeniden tasarlandı. Yetkililerin “Evde kal, sosyal mesafene dikkat et” tavsiyesi ise hem hareketsizliğin hem de mutfakta geçirilen zamanın artmasına yol açtı ve bunun sonucu olarak da kilo almak kaçınılmaz oldu. Bu duruma çare arayanlar ise diyetisyenlerle dijital platform üzerinden iletişime geçti. Türkiye’nin en büyük asistans şirketi olan Tur Assist’in ‘Dijital Sağlık Platformu’ verileri yaşanan bu durumu net şekilde ortaya koydu.

İLK ÜÇTE YER ALDILAR

Diyetisyenden ürolojiye, dermatolojiden pedagoga kadar 19 farklı branşta uzman doktorların hizmet verdiği Dijital Sağlık Platformu’ndan 2020 yılında 16 bin 159 kişi yararlandı. Platformu kullanan kişilerin yüzde 75’i telefon üzerinden iletişim kurmayı tercih ederken yüzde 25’i ise görüntülü arama yaptı. Yapılan görüşmelerde en fazla destek istenen konu aşırı kilolar olurken toplam aramaların yüzde 30’u diyetisyen desteği için oldu. İkinci sırada yüzde 23 ile psikiyatrist ve psikologlar tercih edildi. Psikolog ve diyetisyen randevusu alan kişilerin yüzde 70'inden fazlası ise ikinci randevuyu talep etti. Üçüncü sırada da yüzde 18 ile tıbbi danışma doktorları yer aldı. Bütün aramaların yüzde 71’ini bu 3 uzmanlık alanı oluşturdu.

“YENİ ŞARTLAR YENİ HİZMETLER”

Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, 2020 yılının her anlamda farklı yaşandığını söyledi: “Salgın sadece yaşam koşullarını değil ihtiyaçlarımızı da değiştirdi. Yeni ihtiyaç durumlarına göre hizmet yelpazemizi zenginleştirdiğimiz gibi bazı hizmetlerimizi ise geliştirdik. Özellikle Dijital Sağlık Platformu’muz bu anlamda fark yarattı. Hastaneye gitmeye çekinen ve sağlık problemi yaşayan kişiler, bulundukları yerden seçtikleri branşlarda uzman doktorlarla telefon, online görüntülü görüşme veya mesaj yoluyla iletişime geçebildi. İstatistiki verilere baktığımızda diyetisyen ve psikolog desteği ön plana çıkıyor. Bu iki branşa gelen talep aslında salgın şartlarının bizleri nasıl etkilediğinin en önemli kanıtı. Pandemi riskini en aza indirmek için hareketliliğimizi kısıtlamamızdan, evde daha fazla vakit geçirmemizden psikolojimiz olumsuz yönde etkilendi. Bir de buna mutfakta geçirilen zaman eklenince kilo almak kaçınılmaz oldu. Bu süreçte kullanıcılara Dijital Sağlık Platformu üzerinden alanında uzman doktor, diyetisyen ve psikologlar tarafından en sağlıklı yönlendirmeler yapıldı.”

İŞTE ORANLAR

Diyetisyen %30

Psikiyatrist ve psikolog %23

Tıbbi Danışma Doktoru %18

Dermatoloji %8

Pedagog %4

Dahiliye %3

Çocuk Hastalıkları %2

Fizik tedavi ve rehabilitasyon %2

Kulak Burun Boğaz %2