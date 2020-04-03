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Sigorta
Haber Giriş: 03.04.2020 - 14:29,Son Güncelleme:/

‘En İyi Hayat Sigortası Şirketi’ MetLife oldu

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‘En İyi Hayat Sigortası Şirketi’ MetLife oldu
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MetLife Türkiye, önde gelen uluslararası iş ve finans yayın kuruluşu Global Banking and Finance Review tarafından Türkiye’de 2020’nin “En İyi Hayat Sigortası Şirketi” seçildi.

2015, 2016 ve 2019 yıllarında da “En İyi Hayat Sigortası Şirketi” ödülünü almış olan MetLife Türkiye böylece 4. kez bu ödülün sahibi oldu. MetLife Türkiye Genel Müdürü Deniz Yurtseven, ödül ile ilgili olarak şöyle konuştu: “MetLife Türkiye olarak 4. kez bu ödüle layık görülmek bizim için büyük bir onur. Bu ödüller bizim yıllar içinde başarımızdan ödün vermeden ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun da göstergesi. Odak noktamızda her zaman, her koşulda müşterilerimiz oldu. Bu noktada bizi yalnız bırakmayan 2 milyonu aşkın müşterimize teşekkür ederiz. Bu ödülü almamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.” İlandır...

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