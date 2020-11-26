Elektronik cihazlara koruma kalkanı

Sigorta, otomotiv ve finans başta olmak üzere pek çok sektördeki kurumun 11 milyonu aşkın müşterisine asistans hizmetleri veren Türkiye’nin en büyük asistans şirketi Tur Assist, evinizdeki elektrikli ve elektronik cihazları Elektronik Cihaz Güvencesi ile güvence altına alıyor. Yeni uygulama ile cep telefonları, tabletler, masaüstü bilgisayarlar, televizyonlar, notebook ve yazıcılar; buzdolabı, bulaşık makinası gibi beyaz eşya ısıtma ve soğutma grupları garanti kapsamına alınıyor. Önceden “kullanım hatası” olarak tanımlanan düşürme, çarpma gibi durumlar bile Elektronik Cihaz Güvencesi’nin koruma şemsiyesi altına giriyor. Türkiye genelinde 81 ilde 250’den fazla noktada servis hizmeti verilirken; 850’li telefon üzerinden destek hattı, tamirat, ikame cihaz veya ürünün piyasa değerinin üstünde alınıp yenisiyle değiştirme yine bu paket kapsamında yer alacak.

TÜRKİYE’DE İLK

Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, yeni güvence paketinin içerik ve kapsam açısından Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade etti: “Marka model ayırt edilmeden her türlü elektronik cihaz ürünlerine güvence sağlanıyor. Elektronik cihaz ürünlerine yönelik geniş kapsamlı sunulan bu hizmet detaylarında çeşitli paketler sunuluyor. Elektronik cihaz koruma güvencesi altında; Teknik Servis Hizmetleri, Online & Uzaktan Canlı Teknik Destek Hizmeti, Cep Telefonu Sigortası, Uzatılmış Garanti, Cep Telefonu Değişim Hizmeti Paketi, 7/24 Teknoloji Danışmanlık & Teknik Destek Hizmet Paketi, Cep Telefonu Tamir Paketleri hizmetleri yer alıyor.”

İŞÇİLİK, İKAME, DEĞİŞTİRME HİZMETİ

Yener, yeni güvence paketinde kırılma gibi kullanıcı hatası olarak değerlendirilen durumların da kapsama alındığını söyledi: “Örneğin sevgilinizle tartıştınız ve cep telefonunuzu o kızgınlıkla duvara fırlattınız… Ya da çocuğunuz futbolcu olma hevesiyle topa vurdu ve televizyonunuzun ekranını parçaladı… Bu tip durumlar sigorta kapsamına alınmıyordu. Bu pakette bu tür durumlarda da cihazınız marka ve model fark etmeden koruma kapsamında. Hem teknik arıza durumlarında hem de kullanıcı kaynaklı hasarlarda işçilik hizmeti için ücret alınmıyor. Bu süre zarfında ikame cihaz sağlandığı gibi talep edilmesi durumunda piyasa değerinin üstünde alınarak yeni cihaz temin edilebiliyor.”

Tamirat da güvence altında

Her marka ve model elektronik cihaz özenle tamir edildikten sonra 1 Yıl Uzatılmış Garanti Sigortası ile ekstra güvence altına alınıyor.

Marka ve model fark etmeden tüm cep telefonları teknik arızaları Tur Assist Servis Merkezi’nde işçilik ücreti ödemeden onarılıyor.

850 hat üzerinden 7/24 Teknoloji Danışmanlık & Teknik Destek Hizmet Paketi ile uzaktan sorun çözülüyor.

Marka ve model fark etmeden bireylerin kullandıkları cep telefonları piyasa değerinde Tur Assist Servisi tarafından satın alınarak, yeni marka ve model cep telefonu değişimi için kullanıcıya avantajlı fiyat teklifi yapılıyor. Değişim sırasında oluşacak cihaz fiyat farklılığı Tur Assist anlaşmalı finans şirketi üzerinden, bireyden tahsil ediliyor.

Cep Telefonu Sigortası nedir?

Kapsamlı garanti ve servis hizmetleri ile yeni veya 2. el tüm cep telefonları ve elektronik eşyalar güvence altına alınıyor.

- Kaza sonucu hasar alma

- Ekran kırılması

- Sıvı teması

- Yüksek voltaj

- Telefonda ya da görüntülü uzaktan destek

- İkame telefon

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