Dr. Allianz ile online görüşmeler de yapılabilecek

Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, “Sağlık müşterilerimiz 2015 yılından bu yana akıllarına takılan, bilgi almak istedikleri tıbbi konularda 7/24 Dr. Allianz hattımızı arıyor; doktor ve hemşirelerden oluşan deneyimli bir ekipten ücretsiz hizmet alıyor. Dr. Allianz’ın hizmet kapsamını daha da geliştirmek üzere hayata geçirmeyi planladığımız uygulamalara; koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında hız verdik. Toplumsal sorumluluğumuz doğrultusunda; bu olağanüstü dönemde müşterilerimize daha fazla kanaldan hizmet verebilmek amacıyla sesli hizmetimize, online platformlarımızdan yazılı ve görüntülü görüşme seçeneklerini de ekledik” dedi.



9 BRANŞTA GÖRÜNTÜLÜ RANDEVU



Bir yandan dünyadaki dijital yenilikleri takip ederken, bir yandan da ürün ve hizmetlerini müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirdiklerini dile getiren Özdemir, şunları söyledi: “Liderliğini üstlendiğimiz sağlık branşında da sigortalılarımız bizden; onları çok daha iyi tanımamızı ve özel hizmetlerle onların her an yanlarında olmamızı bekliyor. Dr. Allianz hizmetimize yeni eklediğimiz hizmetlerle müşterilerimize; en çok ihtiyaç duydukları anda tıbbi konularda; telefon, videolu görüşme ya da webchat ile akıllarına takılanları danışabilecekleri bir platform yarattık. Bu döneme özel hayata geçirdiğimiz bir başka uygulamamız da; Allianz’ın anlaşmalı uzman muayenehane hekimlerinin; randevu alan sigortalılarımız ile görüntülü iletişim kurabilmesi oldu. Bu platform üzerinden müşterilerimize; kadın doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, dâhiliye; genel cerrahi, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz, dermatoloji, ortopedi ve kardiyoloji branşlarında ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu hizmet poliçe teminat ve limitlerini de kesinlikle etkilemiyor.” İlandır...