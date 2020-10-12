‘Dolu’ya özel sigorta poliçesi

Sigorta sektörünün riske karşı hızlı pozisyon alması gerektiğine vurgu yapan Uçar, bir yıldır üzerinde çalıştıkları ürün hakkında şunları söyledi: “Riski ölçüp onu bertaraf etmeliyiz. İklim değişikliği de bizim çağımızın gerçeği. Sonuçlarını günlük hayatımızda çok rahat görüyoruz. Dolu aslında tarım sigortalarıyla ilgili eski bir ürün. Tarım tarafında sektör bu yıl 15 milyon liranın üzerinde dolu zararı ödemesi yaptı. Şehir hayatı içerisinde dolunun özellikle araçlar üzerinde çok fazla olduğunu gördük. 2017’de bu süreci yaşadık. Sektör aslında dolu hasarını hazırdı. Fakat olağanüstü bir durum olduğu için bazen hizmet vermede aksamalar yaşandı. O nedenle dolunun bir daha olacağını düşünerek nasıl bertaraf ederiz, hızlıca sigortalarımıza hizmet veririz diye bayağı bir üzerinde yoğunlaştık. RS Servis ile birlikte bu konuda birtakım çözümler ürettik” şeklinde açıklama yaptı.

KASKO PRİMİNİN ONDA BİRİ FİYATINA





Sigortalılık oranını arttırmak amacıyla hem bütçeye uygun hem de yüksek kaliteli bir ürün geliştirmek istediklerini söyleyen Uçar, şunları söyledi: “2017’de yaşadığımız deneyimlerden yola çıkarak bu ürünü geliştirdik. Fiyatlarını da ona göre ayarladık. Bugün sunduğumuz ürün ortalama kasko priminin onda biri fiyatına olacak. Tüketicilerin çok rahatlıkla satın alabileceğini düşünüyoruz. Acentelerimiz de rahatlıkla satılabilecekleri bu üründen aynı zamanda yüzde 25 oranında komisyon elde edebilecekler. Dolu, arabaya ciddi zararlar veren ve ikinci el değerini düşüren bir durum. Bizim için hizmet kalitesi çok önemliydi. 2017’de sektör dolu onarım talebinin bir yılda yüzde 80’ini karşılayabildi. Hâlâ arabalarda dolu hasarı izleri var. Biz burada RS Servis ile sıfırdan başlayarak bir çalışma yaptık. Hem poliçeleri sigortalılarla buluşturacak olan acentelerimiz mutlu olacak hem de bu ürünü alan sigortalılar faydasını görecekler. Trafik sigortasını yaptıran bir sigortalımız artık bu ürünü rahatlıkla alabilir” dedi.

DOLU HASARINDA KASKO BOZULMAMALI



İstanbul’daki son dolu yağışından sonra RS Servis olarak çok hızlı aksiyon aldıklarını belirten RS Servis Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, “Dolu yağışının ertesi günü sabahı dolu onarımına hazırdık. Hızlı bir şekilde sigorta şirketlerinin sorunu çözmeye çalıştık” dedi. Ünaldı, dolu hasarının kaskoyu bozmaması gerektiğinin bu dolu yağışında tekrar ortaya çıktığını belirterek, “Magdeburger Sigorta ile bu çalışmayı neredeyse bir yıl önceden başlatmıştık. Fakat pandemi sürecinde biraz yavaşlasak da bugün ürün doluya hazır hale geldi” dedi. İlandır...