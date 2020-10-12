Dijital sigortacılıkta ‘Juno’ ile ezber bozacak

Juno, geçtiğimiz hafta itibarıyla Apple ve Google aplikasyonları arasında yerini aldı. Gazete Sigorta’nın özel haberine göre sigortacılık terimlerinin minimum seviyede kullanıldığı, samimi bir dille hedef kitlesine seslenen Juno’nun ilk ürünü de ‘Kırılır Mırılır’ adıyla cep telefonu sigortası oldu. Önümüzdeki günlerde ise ‘Patisine Sağlık’ ve ‘Canım Kendim’ ürünleri devreye girecek.

Değişen dünyaya uyum sağlamak için inovatif çözümlere önem veren Anadolu Sigorta’nın yeni nesil dijital sigortacılık markası Juno’da klasik sigortacılık terimleri mimimum seviyede kullanılıyor. Sigorta ürünleri samimi bir dille tanılıyor. Dijitale yatkın yeni nesle hitap eden Juno, kullanım kolaylığı ve eğlenceli tasarımı ile dikkat çekiyor. Juno’da tüm iş süreçleri uçtan uca dijital ortamda gerçekleşecek.

TELEFON EKRANINI SİGORTALA

Juno’nun ilk ürünü olan ‘Kırılır Mırılır’ ile telefon ekranları mobil uygulama üzerinden sigortalanabiliyor. “Sen rahat ol, hayatını yaşa. Telefonunun başına bir şey gelirse o iş Juno’da” sloganı ile tanıtılan ‘Kırılır Mırılır’ ürünü ile telefonla ilgili tüm işlemler uygulamadan takip edebiliyor. Dünyada her yıl ortalama 80 milyon telefonun çalınıyor, kayboluyor ya da hasar görüyor olmasından dolayı ‘Kırılır Mırılır’ sigortasının önemli olduğunu vurgulayan Juno’da ayda 11 TL’den başlayan fiyatlarla telefon ekranları güvence altına alınabiliyor.

JUNO’DA ÇOK FARKLI ÜRÜNLER OLACAK

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, uygulamanın ilk etapta İstanbul’da tüm bölgelerde hizmet vereceğini, önümüzdeki dönemde ise tüm Türkiye’ye yayılacağını açıklıyor. “Anadolu Sigorta olarak araştırmalarımız ve gözlemlerimiz, sigorta ürünlerinin 18-35 yaş arası tüketicilere çok fazla hitap etmediğini gösteriyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, Juno ile bu kitlenin de önceliklerine odaklandık” diyen Sönmez, şu açıklamayı yapıyor: “Kullanılan iletişim dilinden, özel kurye hizmetine kadar mükemmel müşteri deneyimini ve güçlü teknolojik alt yapıyı sunma hedefiyle yola çıktık. Juno, sadece cep telefonu ekran kırılmasına karşı koruma hizmetiyle sınırlı kalmayacak, önümüzdeki günlerde evcil hayvanlar, insan sağlığı ve klasik sigortacılıktan çok farklı, ezber bozan diğer servisler ile de zenginleştirmeye devam edeceğiz.” İlandır...