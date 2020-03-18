MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Sigorta HaberleriDev bankada corona virüs paniği
GeriSigorta Dev bankada corona virüs paniği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Sigorta
Reuters
Haber Giriş: 18.03.2020 - 14:32,Son Güncelleme:/

Dev bankada corona virüs paniği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dev bankada corona virüs paniği
Abone Olgoogle-news

Goldman Sachs, 2 koronavirüs vakasından sonra Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da evden çalışma talimatı verdi.

Reuters'ın görmüş olduğu Goldman Sachs iç yazışmalarına göre, şirket Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki çalışanlarının çoğuna yarından itibaren bir sonraki bildirime kadar evden çalışma talimatı verdi.

Goldman Sachs şirket içi bildiriyi Salt Lake City ve Utah kentlerindeki ofislerinde iki çalışanının COVID-19 testinin pozitif çıkmasından sonra yayınladı.

17 Mart tarihli bildiride Goldman'ın yaklaşımının salgının ne aşamada olduğuna ve çalışanların rollerine göre her bölgede farklılık göstereceği ifade ediliyor.

Goldman Sachs konuya ilişkin açıklama talebine yanıt vermedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle