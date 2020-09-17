Depreme karşı DASK yaptırmayı unutmayın!

Türkiye jeolojik açıdan doğudan batıya kadar deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. Ülkemizde irili ufaklı depremler yaşanıyor ve acı sonuçlar ortaya çıkıyor.

Büyük manevi hasarın yanında maddi hasarlara da neden olan depreme karşı önlem almak için DASK yaptırılması gerekiyor.

Çok uygun primlerle yapılan DASK ile deprem anında yapıda oluşacak olumsuzluklar teminat altına alınıyor.

YIKILMASA DA PARA ALINIYOR

DASK’lı bir konut deprem anında herhangi bir sıva çatlağı gibi olumsuzlukla da karşılaşsa bunun ücreti DASK tarafından sigortalıya ödeniyor.

DASK TAKSİTLE YAPILIYOR

Oldukça cüzi primlere sahip olan DASK sigorta şirketleri tarafından kredi kartına taksitlere bölünerek yapılabiliyor. İlandır...