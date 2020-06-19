Deprem olmadan sigortanızı yaptırın

Uzmanlar, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) yönetimi ve sigorta şirketleri vatandaşı önlem almaları, depreme karşı hazırlıklı olmaları konusunda sürekli uyarıyor. Depreme hazırlıklı olmanın iki yolu var: Depreme dayanıklı binalar yapmak ve depremin yıkıcı etkilerine karşı evlerimizi teminat altına alan Zorunlu Deprem Sigortası’na (DASK) sahip olmak. Dönemi geldiğinde de sigorta poliçesini yenilemeyi unutmamak.

DASK YAPTIRMANIN FAYDALARI

Devlet güvencesi var: Zorunlu Deprem Sigortası, devlet tarafından sunulan bir güvence. Bu sigorta konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alır.

Satın alması çok kolay: Konut sahipleri, en yakın sigorta acentesine veya banka şubesine giderek sigortalarını yaptırabilirler. Konut ve kimlik bilgilerini beyan eden herkes bu poliçeyi yaptırabiliyor.

Alım gücüne uygun aylık primler: Yıllık olarak düzenlenen poliçelerin prim tutarları konutun yapı tarzına, brüt yüz ölçümüne, inşa yılına, kat sayısına ve bulunduğu mahallenin risk grubuna göre hesaplanır. DASK, prim tutarını tüm vatandaşların karşılayabileceği seviyede belirliyor.

İndirim imkânı var: Poliçesini her yıl yenileyen poliçe sahipleri yenileme indiriminden faydalanabiliyor. İnşaat tarihi ve Kat sayısına göre indirim/sürprim uygulanabiliyor.

Anında hasar tespit: Sigortalının hasar başvurusunun ardından DASK Hasar Tespit Görevlisi sigortalı konutları ziyaret eder. Böylece uygun olan en kısa sürede hasar tespit edilerek, tazminat tutarı belirlenir.

Zarar kısa sürede karşılanıyor: Tazminat tutarı, DASK tarafından en kısa zamanda tapuda adı geçen hak sahibinin adına en yakın banka şubesine gönderilir. İlandır...