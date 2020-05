Demir Sağlık’tan anneler günü hediyesi: İki Can Koç Sağlık Sigortası

Hamilelik boyunca hem anne adayının hem de bebeğin birçok kontrole girmesi; testlerin yapılması ve sağlıklı bir doğum için gerekli hazırlıkların yapılması gerekiyor. Doğum teminatı içeren tüm sağlık sigortalarının, normalde hamilelikten 6 ay ila 1 yıl öncesinde yapılması gerekiyor. İki Can Hamilelik Sigortası, hamilelik başladıktan sonra bile sigorta yapılması imkânı sağlayan bir poliçe. İki sene önce hayata geçen bu sigortadan şimdiye kadar 5 binden fazla anne faydalandı. Demir Sağlık, anne adaylarından gelen talepler üzerine Amerikan Hastanesi’nin de dahil olduğu Koç Sağlık Grubu ile iş birliği yaptı. Şirket, İki Can Koç Sağlık ile anne baba adaylarına Vehbi Koç Vakfı Sağlık kuruluşlarında hamilelik takibi ve doğum imkânı sunuyor.



TÜM VEHBİ KOÇ VAKFI SAĞLIK KURULUŞLARINDA GEÇERLİ



Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları standartlarıyla uyumlu olarak hazırlanan program, en güncel testleri, bilimsel verilere göre önerilen ultrason takiplerini, doktor vizitelerini ve doğumu kapsıyor. Program, İki Can Koç Sağlık poliçesi yapısına uygun olarak tüm Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşlarında kullanılabiliyor ve bu sağlık kuruluşlarının kadrolu tüm doktorları program kapsamına dahil ediliyor.



HEDEF YILDA BİN POLİÇE



Yaptıkları iş birliğinin çok değerli olduğunu ifade eden Demir Sağlık Genel Müdürü Viktor Hodara; İki Can Koç Sağlık ile çok daha fazla ebeveyne ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Hodara, “İki Can, hamilelik başladıktan sonra yapılabilen ve doğum teminatı içeren sektörde ilk ve özelliklerine göre tek poliçe. Müşterilerimizden gelen taleplerle; çok ilgi gören bu ürünümüzü Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşlarıyla da bir araya getirdik. Türkiye’de 2.5 milyon özel sağlık sigortalı var, bunun yarısını kadınlar oluşturuyor ve kadınların da yaklaşık 900 bini potansiyel anne adayı. İki Can Koç Sağlık için hedefimiz yılda en az bin poliçe.” İlandır...