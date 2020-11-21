Değişime ayak uyduran pandemide öne çıktı

“Ezberlerin bozulduğu, yeni kuralları olan bir döneme girdik” diyen Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, assistans ve sigorta sektörünün başarılı bir sınav verdiğini açıkladı. “Pandemi sektöre farklı bir hareket de kattı diyebiliriz. Karşılaştığımız durumlar yeni ihtiyaçları da beraberinde getirdi” diyen Yener, salgınla beraber yeni ürünler ve hizmetlerin ön plana çıktığını dile getirdi. Yener, pandemi döneminde sektördeki paydaşları destekleyerek, yeni ürünler geliştirerek ve dijital inovasyon yatırımları yaparak başarıyı yakaladıklarını söyledi. Yener, “Yapacağımız atılımlarla bu başarıyı 2021’de daha da ileriye götüreceğiz” dedi.



KARLI ADIMLAR ATMAYI BAŞARDIK



Pandemi nedeniyle evlere kapanmak zorunda kaldığımız ilk günlerde sektörün özverili adımlar atarak müşterilerinin yanında olduğunu vurgulayan Yener, assistans sektörünün bu süreçte atik davranarak hızlı aksiyon aldığını kaydetti. Yener, şöyle devam etti: “2020 herkes için zor bir sınav oldu. Tur Assist olarak bu dönemde, sigorta partnerlerimize maksimum ölçüde destek olabilmeyi hedefledik. Tüm sektör paydaşlarını olumsuz etkileyen içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, hiç şüphesiz tedarikçi ağımızı oluşturan iş ortaklarımızı da olumsuz etkiledi. Biz onlarla güçlüyüz ve gerçekten onlarla bir aile gibiyiz. Sorunları tıpkı bir aile gibi şeffaf şekilde masaya yatırarak, birbirimize destek olarak ilerledik. Bizi bu yıl da rakiplerimizden farklı kılan bu oldu. Tüm paydaşlarla kazan-kazan modelini benimsedik ve bunda ısrarcı olduk.” 2020 yılında dijital yatırımlara ağırlık verdiklerini ifade eden Yener, “Yenilikleri tam ihtiyaç anında sunmuş olduk. Pandemi ortaya çıktığında yeni oluşan ihtiyaçlara anında cevap verebilecek durumdaydık. Mevcut ürünlerimizi yeniden gözden geçirip sürece uyumlu hale getirdik. 2020 ne kadar zor bir yıl olsa da bize yeni bakış açıları kazandırdı. Sürdürülebilir ve karlı adımlar atmayı başardığımız bir yıl oldu. Yeni isimlerle departmanlarımızı güçlendirdik, müşteri memnuniyetini artırdık. iç iletişimimizi kuvvetlendirdik ve teknolojik yatırımlarımızı artırdık” açıklamasını yaptı.



‘ELEKTRONİK CİHAZ GÜVENCESİ’NE İLGİ ARTACAK



Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, ‘Elektronik Cihaz Güvencesi’nin önümüzdeki günlerde daha çok konuşulacak bir ürün olduğunu belirterek “Elektronik Cihaz Güvencesi ile marka modeli farketmeksizin sıfır ya da 2.el tüm telefonları; ekran kırılması, sıvı hasarı gibi olumsuz durumlara karşı güvenceye alıyoruz. Bu gibi durumlarda telefonların tamirini gerçekleştiriyoruz, ayrıca müşterilerimizin bu süreçte telefonsuz kalmaması için ikame telefon tedariği de sağlıyoruz. Elektronik Cihaz Güvencesi, cep telefonlarının dışında masaüstü bilgisayarlardan laptopa, TV’den klimaya, buzdolabından çamaşır makinesine kadar birçok ürünü kapsıyor. Marka model ayırt edilmeden her türlü elektronik cihaz ürünleri güvence altına alıyoruz” açıklamasını yaptı.



DİJİTAL SAĞLIK PLATFORMU’NDA DİYETİSYEN VE PSİKOLOG TALEBİ ARTTI



Tur Assist’in Dijital Sağlık Platformu projesi hakkında da bilgi veren Yener, şunları söyledi: “Tüketicinin ihtiyaçları ve teknoloji trendlerini işin merkezine koyarak pandemiden aylar önce hazırladığımız, bizleri başından beri çok heyecanlandıran bir hizmet. Dijital Sağlık Platformu, kullanıcıların yurt içi veya yurt dışında rahatsızlıklarına göre branş bazlı doktorlar ile 7/24 online video görüşmesi, telefon veya mesaj yoluyla iletişime geçebildikleri bir platform. Kullanıcılar, doktorlar ile randevuyla veya direkt olarak görüşmenin yanı sıra sağlık geçmişlerini kaydedebiliyor, periyodik takibini yapabiliyor ve uzman hekimlerden ikinci görüş alabiliyorlar. Dijital Sağlık Platformu’muz ile kullanıcılara oldukça kapsamlı bir hizmet sunuyoruz. Virüs nedeniyle evlerimizde kaldığımız günlerde en çok tercih edilen diyetisyen ve psikolog branşlarına normalleşme döneminde de ciddi bir rağbet var. Son verilerimize göre kullanıcıların yüzde 41'i online diyetisyenlere yüzde 44'ü ise online psikologlara başvurdu. Bu kişilerin yüzde 85'den fazlası ikinci randevuyu talep etti. Bu veriler bize normalleşme döneminde de online doktor uygulamalarının ilgi görmeye devam ettiğini gösteriyor.” İlandır...