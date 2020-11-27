‘DASK poliçelerinin bazılarında metrekareler düşük gösteriliyor’

İlk almamız gereken tedbirlerden biri olan Zorunlu Deprem Sigortası’nda (DASK) bile alacak çok yolumuz var. Bugün sadece İzmir özeline baktığımızda bile DASK yaptırma oranı hala yüzde 50’lerde. Yani her iki konuttan birisinin sigortası yok. İzmir Depremi’nin üstünden haftalar geçmesinin ardından Sigorta Ekranı’na konuk olan İnci Sigorta Acenteliği Genel Müdürü Şebnem Korkut, Sigorta Medya Genel Yayın Yönetmeni Can Kantar’ın sorularını yanıtladı. Korkut, programda özellikle DASK ile ilgili insanlarda tam bir bilincin oluşmadığına vurgu yaparak, bir kısım DASK poliçelerinin ise gerçek poliçe olmadığına dikkat çekti.



Ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası yani halk tarafından bilinen adı ile DASK’ın geçmişinin 20 yıllık olduğunu hatırlatan Korkut, “Ülkemizde 20 senelik bir DASK geçmişi var. Bu poliçenin zorunlu olduğunu düşünürsek DASK oranları hala çok düşük. Oran yüzde 59’larda olabilir ama poliçelerin bir kısmı gerçek poliçe bile değil. Evlerin metrekareleri poliçeye birebir işlenmemiş. DASK poliçesi belli bir kesim için elektrik, su ve tapu gibi zorunlu evraklar düzeyinde. Tapuyu alabilmek veya elektrik-suyu bağlatabilmek için DASK poliçesi yapılıyor. İşlem bittikten sonra da yenilenmiyor” dedi.





DOĞRU METREKARELER BEYAN EDİLMİYOR



DASK poliçesinin düzenlenirken doğru metre karelerle yapılmadığını da kaydeden Korkut, insanların daha düşük prim ödeyebilmek için 100 metrekarelik evini 30-40 metrekare gösteren poliçelerin bile düzenlendiğini ifade ediyor. Korkut, “Binalarımız, arsa tapularında durduğu için daire çapları görünmüyor. Bu nedenle dairenin gerçek metrekaresini kontrol edebileceğimiz bir mekanizma elimizde yok. 150 metrekarelik dairelerini 30-40 metrekareye DASK yaptırmış poliçeler geldi elimize. Yanlış yapılan DASK poliçeleri bugün bizleri ve sigortalılarımızı çok üzüyor” diye konuştu.

SAĞLIK SİGORTALARI ARABA VE EV SATTIRMAYAN POLİÇELER

Korkut, tüketicilerin yaptırması elzem olan sigorta branşlarını da sıraladı. “Trafik ve DASK mal sahibi olan insanın olmazsa olmazıdır” diyen Korkut, şöyle devam etti: “Bir aracınız varsa trafik sigortası zorunludur binamız varsa da DASK zorunlu olarak yaptıracaksınız. Bunların haricinde bence 1 numarada tamamlayıcı sağlık olmalı. Özellikle COVID 19 sürecinde sağlık sigortalarının önemi iyice arttı. Mal sahibi olunabilmesi için can sağlığı olması lazım. Canın sağ olabilmesi için de hastalıkların tedavi ediliyor olabilmesi lazım. Biz sağlık poliçesini, araba ve ev sattırtmayan poliçe olarak satıyoruz. 30 senelik sigortacılık hayatımda en büyük üzüntüm büyük sağlık hasarlarında yaşandı. Sağlıkta o kadar büyük risklerle karşı karşıyayız ki bu risklerin hiçbiri ortadan kaybolmuyor.” İlandır...