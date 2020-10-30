Covid-19 tüketicileri tasarrufa yöneltti

A, B, C1 ve C2 SES grubunda yer alan, 18-65 yaş arası kişilerin örneklem alındığı araştırma; tüketicilerin gelecek için duyduğu kaygının her şeyin önüne geçtiğini ve bu çerçevede tasarrufa ve koruma ürünlerine yöneldiğini ortaya koydu. Salgın öncesi en büyük endişe ailenin finansal zorluğa düşmesi iken, salgın sonrasında tehlikeli bir hastalığa yakalanmak tüm endişelerin önüne geçerek ilk sırada yer aldı.

BES YAPTIRMAYANLAR PİŞMAN

Hayat sigortası olmayanların yüzde 47’si, bireysel emeklilik planı (BES) olmayanların yüzde 40’ı sigorta yaptırmayı düşünüyor. Bu düşüncelerin şekillenmesinde pandeminin etkisi çok yüksek. BES’i olup iptal eden ya da BES yaptırmamış kişilerde “pişmanlık” var. Hayat sigortalarında farkındalık artmış durumda.

Salgın sonrasında, tehlikeli hastalığa yakalanma endişesindeki artışa paralel olarak, olası sağlık sorunlarına karşı birikim yapma eğilimi de arttı. Salgın öncesi olası bir sağlık sorununa karşı güvence olması için sigorta yaptıranların oranı yüzde 40 iken, salgın sonrası bu oran yüzde 52 oldu. Hane halkı geliri azalsa da birikim yapanların oranı artıyor. Bireylerin yüzde 60’ı birikim yapıyor. Salgın sonrasında birikim yapmaya başlayanların oranı ise yüzde 12.

AvivaSA, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü vesilesiyle tasarrufa yönelmek isteyenlere ise şu önerilerde bulunuyor.

Bir finans planı oluşturun: Araştırmalara göre bir hedefi olan insanlar daha fazla para biriktiriyor. Kendinize bir hedef belirleyerek ileride yapmayı planladığınız veya zorunlu olarak yapmanız gerekebilecek harcamaları düşünün, bunun için ihtiyaç duyduğunuz birikimi belirleyin. Kendinizi bundan sorumlu hissetmek için kısa, orta ve uzun vadeli ara hedefler belirleyin.

Tasarruflarınıza dokunmayın: Acil ve zorunlu harcamalarınız için tasarruf ettiğiniz bütçeden yararlanabilirsiniz, ancak bunu yapmadan önce iki kere düşünün. Kullandığınız bölümü zaman içinde tekrar yerine koyun. Bütçenizi denkleştirmek için sürekli tasarruflarınıza el atıyorsanız, planlamalarınızı yeniden gözden geçirin.

Kredileri akıllıca kullanın: Kredi kartlarınızın ve faturalarınızın ödemelerini zamanında yapın. Böylece ağır faizler ödemekten kurtulursunuz ve yaptığınız birikimlerin faiz ödemeleriyle erimesinin önüne geçersiniz.

Alışverişinizi planlı yapın: Doğaçlama alışverişten kaçının ve mutlaka ihtiyaçlarınızı listeleyin. Alışverişe hazır listeyle çıkarsanız daha az para harcarsınız ve gereksiz şeyler satın almazsınız. Temel ihtiyaçlarınızı karşılamadan ve zorunlu ödemelerinizi gerçekleştirmeden, zaruri olmayan harcamaları yapmayın. Satın almak istediğiniz malın fiyatını bilerek veya araştırarak alışverişe gidin ve mutlaka pazarlık şansınızı zorlayın!

Tasarruflarınızı otomatiğe bağlayın: Ara sıra biriktirmek sağlıklı sonuç vermez. Tasarruf alışkanlığı kazanmak için düzenli biriktirmeye özen gösterin. Planlı tasarruflarınız en az her ay yaptığınız düzenli ödemeler kadar önemli ve miktar açısından sizi zorlamayacak ölçekte olmalı. Öngörülemeyen veya ekstra harcamaların ortaya çıktığı hallerde dahi tasarruf etmekten vazgeçmeyin.

Küçük adımlarla da olsa tasarruf yapmaya başlayın: Mümkünse gelirinizin yüzde 10’luk bir bölümünü tasarrufunuz için ayırın. Her ay bütçenizden yaratacağınız 100 TL’lik bir tasarruf, yılsonunu bekleyip toplamda 1.200 TL’lik bir tasarruf oluşturmaya çalışmaktan daha kolaydır.

Tasarrufa başlamayı geciktirmeyin: Biriktirmeye ne kadar erken başlarsanız, uzun vadede o kadar kazanırsınız. Tasarruf etmeye hemen bugün başlayın, gelecek pazartesi. İlandır...