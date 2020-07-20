MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Sigorta HaberleriCorona virüste sağlık sigortası
GeriSigorta Corona virüste sağlık sigortası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Sigorta
Haber Giriş: 20.07.2020 - 11:41,Son Güncelleme:

Corona virüste sağlık sigortası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Corona virüste sağlık sigortası
Abone Olgoogle-news

Ülkemizde Mart ayından bu yana görülen koronavirüs vakalarına karşı sağlık sigortası yapan sigorta şirketleri koronavirüs tedavisini teminatlarına ekledi.

Dünyada her geçen gün etkisini artırarak çoğalan koronavirüse karşı insanlar önlem almaya devam ediyor. Ülkemizde Mart ayından bu yana görülen koronavirüs nedeniyle sigorta şirketleri önlemlerini almaya başladı.

Koronavirüse yakalanan özel sağlık sigortalılar teminat altına alındı ve tedavileri gerçekleştirilmeye başlandı. Koronavirüs kapanlar hem özel sağlık sigortasından hem de tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabiliyor.

TEDAVİ MASRAFININ TAMAMI ÖDENİYOR

Özel sağlık sigortası olup yaptırdığı tetkiklerde koronavirüs saptanan kişilerin tedavi masrafının bir kısmını özel sağlık sigortası, kalan kısmını da devlet ödüyor. Şayet hastalık durumu ağırlaşır ve yoğun bakıma alınırsa devlet ve özel sağlık sigortası ortaya çıkan maliyeti yine karşılıyor. İlandır...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle