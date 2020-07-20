Corona virüste sağlık sigortası

Dünyada her geçen gün etkisini artırarak çoğalan koronavirüse karşı insanlar önlem almaya devam ediyor. Ülkemizde Mart ayından bu yana görülen koronavirüs nedeniyle sigorta şirketleri önlemlerini almaya başladı.

Koronavirüse yakalanan özel sağlık sigortalılar teminat altına alındı ve tedavileri gerçekleştirilmeye başlandı. Koronavirüs kapanlar hem özel sağlık sigortasından hem de tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabiliyor.

TEDAVİ MASRAFININ TAMAMI ÖDENİYOR

Özel sağlık sigortası olup yaptırdığı tetkiklerde koronavirüs saptanan kişilerin tedavi masrafının bir kısmını özel sağlık sigortası, kalan kısmını da devlet ödüyor. Şayet hastalık durumu ağırlaşır ve yoğun bakıma alınırsa devlet ve özel sağlık sigortası ortaya çıkan maliyeti yine karşılıyor. İlandır...