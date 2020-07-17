Çok daha fazla kişiye ulaşacak sigorta ürünlerine odaklanmalıyız

“Siber, alacak, kefalet, bina tamamlama sigortaları ile sigortalılık oranını hemen artırmamız mümkün değil. Sektördeki patlamayı bu ürünlerle yapamayız” diyen Ölken, konut, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası gibi çok daha fazla kişiye ulaşacak sigorta ürünlerine odaklanmak gerektiğine dikkat çekti. Ölken, “Bugüne kadar geleneksel olarak yaptıklarımıza baktığımızda kaskoda yüzde yetmiş yani 10 milyona yakın araç var. Bugün 1 milyon adet siber sigorta satabilir miyiz? Bir gün satabiliriz belki. Bugün Türkiye'de 3.5-4 milyon civarında ticari işletme var. Bunlardaki penetrasyonda yüzde 30 civarında. Neredeyse her gün yandığını duyduğumuz ama sigorta ürünü almamış ticari işletmeler var. Neden buralarda adetleri yükseltmeyelim? DASK'ta yüzde 50 penetrasyon yaşıyoruz. Baktığımızda 9-10 milyon konutta DASK yok. Hepsinin üstünde Türkiye'deki sağlık sistemi ne kadar kendini ispat etmiş olsa da tamamlayıcı sağlık sigortasın oranı yüzde 4.5. Yeni ürünler çıksın; onu ihtiyacı olan alacak. Yeni ürünler, sektörünün gelişmesine tabii ki katkı sağlayacak. Tarım sigortaları da genişlemeli” diye konuştu.

Sektör sadece iki ayda doğa olaylarına 50 milyon TL hasar ödendi

SigortaMedya’nın, YouTube kanalı Sigorta Ekranı’nda Can Kantar’ın konuğu olan Axa Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, pandemi döneminde sektörün çok hızlı hasar ödeyerek, gücünü gösterdiğini söyledi. Sektör olarak yaklaşık 3 ay çok zor bir dönem geçirdiklerini belirten Ölken, nisanın daha yumuşak geçtiğini buna karşılık adetsel ve primsel etkilerde mayıs ayında pik noktanın görüldüğünü, haziranda da geri dönüşlerin başladığını vurguladı. Pandemi sürecinde doğal afet olarak nitelenen sel hasarlarının yoğun şekilde geldiğini ifade eden Ölken, “Mayıs-haziran aylarında yaşadığımız doğa olayları için 50 milyon liraya yakın hasar ödemesi yapıldı. Ben bunun 200 milyon liraya doğru gittiğini söyleyebilirim. Bu anlamda sektör çok hızlı hasar ödeyerek sigortalılara finansal gücünü de gösteriyor” dedi

Başarılı sınav verdik

Covid-19 sürecinde, şirket ayrımı yapmaksızın Türk sigortacılığının önemli ve başarılı bir sınav verdiğini de belirten Ölken, “Bu dönemde sektör özellikle sigortalılarımıza karşı çok önemli adımlar attı. Gerek primsel indirimlerde, gerek sağlık sigortaları özelinde pandemi istisnasının kaldırılması; sektöre başka bir hareketlilik getirdi. Bütün şirketler kendi bütçeleri ve hesapları çerçevesinde dağıtım kanalları ve acenteler başta olmak üzere çeşitli destekleme programları yaptılar” diye konuştu.

Covid-19’un reasürans etkisi 50-100 milyar dolar

Programda, Covid-19’un, küresel sigorta sektörü ve Axa Grubu üzerindeki etkilerini de değerlendiren Ölken, dünya sigortacılık ölçeğinde son 20 yıllık verilere bakıldığında şu anki durumun dünya reasürans piyasalarına etkisinin 50 ile 100 milyar dolar arasında olacağı tahmin edildiğini söyledi. Covid 19 ölçeğinde, beklenmedik bir sağlık hasarları söz konusu olduğunu belirten Ölken, Wimbledon tenis turnuvası gibi organizasyon iptali sigortalarındaki hasarlara da dikkat çekti. Bunların dışında yönetici sorumluluk sigortalarındaki hasarları da vurgulayan Ölken, Amerika'dan başlayarak ortaya çıkan bazı davalar ve bununla ilgili sigorta ihbarları gözlemlendiğini, bunlarında yönetici ve şirketlerin zamanında önlem almayıp çalışanlarının sağlığını korumadığı yönündeki davalar olduğunu söyledi. Ölken, dünyada kısıtlı sayıda kar kayıplarında pandeminin dahil olduğu hususların da reasürans etkisi olacağını kaydetti. Axa Grubu’nun toplamda Covid-19 kaynaklı hasarların 1.2 milyar Euro olduğunu vurgulayan Ölken, bunun yarısından fazlasını da organizasyon iptallerinin oluşturduğunu söyledi.

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