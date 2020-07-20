Çocuklarınıza sağlık sigortası yaptırdınız mı?

Çocuklar ailenin en değerli varlıkları. Çocukların sağlıklı bir hayat sürmesi için aileler ellerinden geleni yapar. Sosyal Güvenlik Hizmetleri dışında çocuklarda oluşacak sağlık sorunlarına ilişkin olarak Çocuk Sağlık Sigortası yaptırılması gerekiyor.

Çocuk Sağlık Sigortası ile istenmeyen olumsuzluklar karşısında çocuklar en iyi özel hastanelerde tedavi ediliyor. Acil durumlarda tedavi masrafları karşılanıyor. Küçük yaşlarda yapılan sağlık sigortası ile çocuklar ömür boyu sigortalarını yenileme fırsatı yakalıyor.

POLİÇEYİ EKONOMİK HALE GETİREBİLİRSİNİZ

Çocukları sağlık sigortası güvencesine almak için kendi sağlık sigorta poliçenizi de kullanabilirsiniz. Poliçenize çocuklarınızı da ekleterek daha uygun fiyatlara sağlık sorunlarını teminat altına alabilirsiniz. İlandır...