Çocuklara ücretsiz tamamlayıcı sağlık sigortası

En fazla üç çocuğun dahil olabildiği 23 Nisan’a özel Desteğin Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kampanyasında 1 çocuğun sigortalanması durumunda; ebeveynlerden birinin sigortalanması yeterli. 2 veya 3 çocuğun sigortalanması durumunda, anne ve babanın sigortalanması koşulu aranıyor. Ebeveynin poliçesini iptal etmesi durumunda ise çocukların poliçesi de iptal ediliyor. Tüm aile bireylerinin sigortalanması durumunda ise yüzde 10 aile indirimi uygulanıyor. Öte yandan Desteğin Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında; ayakta tedavide yıllık 8 doktor ziyareti ile 3 veya 6 taksitle ödeme imkanı da şirket tarafından sağlanıyor. İlandır...