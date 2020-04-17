Çocuklara ücretsiz tamamlayıcı sağlık sigortası
NN Hayat ve Emeklilik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılını özel bir kampanya ile kutluyor. 17 Nisan-1 Mayıs 2020 tarihleri arasında NN’den ilk kez Desteğin Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıran müşteriler, çocukları için ücretsiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın sahibi oluyor. Ücretsiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası imkânından 2005 yılı ve sonrasında doğan 0-15 yaş arası çocuklar faydalanıyor.
En fazla üç çocuğun dahil olabildiği 23 Nisan’a özel Desteğin Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kampanyasında 1 çocuğun sigortalanması durumunda; ebeveynlerden birinin sigortalanması yeterli. 2 veya 3 çocuğun sigortalanması durumunda, anne ve babanın sigortalanması koşulu aranıyor. Ebeveynin poliçesini iptal etmesi durumunda ise çocukların poliçesi de iptal ediliyor. Tüm aile bireylerinin sigortalanması durumunda ise yüzde 10 aile indirimi uygulanıyor. Öte yandan Desteğin Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında; ayakta tedavide yıllık 8 doktor ziyareti ile 3 veya 6 taksitle ödeme imkanı da şirket tarafından sağlanıyor. İlandır...
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