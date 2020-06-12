Çocuk sahibi olmak isteyenler dikkat! Özel sağlık sigortası yaptırın

Özel sağlık sigortasının faydaları saymakla bitmiyor. İstenilen hastanede tedavi olma imkanı, kaliteli hizmet alma ve her an oluşacak olumsuzlukları anında uzman doktorlar yardımıyla gidermek için özel sağlık sigortası yaptırmak gerekiyor.

Özel sağlık sigortası yaptırırken doğuma ilişkin teminatın sigortaya dahil edilmesi gerekiyor. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için özel sağlık sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken konular bulunuyor.

Bunun en başında özel sağlık sigortası yapıldığı andan itibaren doğum teminatı çoğu sigorta şirketinde devreye girmiyor.

DOĞUM TEMİNATI NE ZAMAN DEVREYE GİRER?

Genel olarak doğum teminatının sigortaya dahil edilmesinden 1 yıl sonra, yeni yapılacak poliçede doğum teminatı devreye giriyor. Doğum zamanından bir yıl önce sigorta yaptırılarak ikinci poliçe döneminde doğum için yapılacak tüm rutin kontrol giderleri, doğum masrafları sigorta şirketi tarafından karşılanıyor.