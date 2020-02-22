Çocuğunuzun geleceğini güvenceye alın!

Geleceğe güvenle bakmak için eğitimli birey olmak gerekiyor. Ebeveynler de çocuklarının iyi bir eğitim alarak gelecekte zorluklarla karşılaşmaması için çaba harcıyor.

Sigorta denilince akıllara ilk olarak kasko, konut sigortası ve DASK geliyor. Ancak eğitimi de sigorta altına alabiliyorsunuz.

Çocuğu eğitimi sürerken beklenmedik sürprizlerle karşılaşmamak için de eğitim sigortası yaptırarak çocuğun geleceği garanti altına alınabiliyor.

Çocuğun velisinin vefat durumunda eğitim sigortası devreye giriyor.

UCUZ VE GÜVENCE ALTINDA

Eğitim sigortası yaptırmak da oldukça ucuz. Bir çocuğun 4 yıllık okul masrafını 1000-1500 lira gibi cüzi miktarlar ödeyerek garanti altına alabiliyorsunuz. Primi ödeyip 4 yıl boyunca tüm risklere karşı çocuğun eğitim hayatının sigortası devam ettirebiliyorsunuz.

Örnek vermek gerekirse bir çocuğun 4 yıllık eğitim harcaması 200 bin lira olsun. 200 bin liralık harcamanın sigortası yaklaşık olarak 1000 lira civarında tutuyor. Bu zaman zarfında velinin vefatı durumunda çocuğun eğitim ücretleri sigorta şirketi tarafından ilgili okula ödeniyor.

SİGORTA ŞİRKETLERİ DESTEK VERİYOR

Eğitim sigortasıyla birlikte sigorta şirketleri çocuğa desteklerde de bulunuyor. Çocuk sağlığı danışmanlığı, eğitim koçluğu, yurtdışı eğitim, kariyer koçluğu, etüt merkezleri, pedagog-psikolog danışmanlığı, dil kursları, kırtasiye desteği, kamplar, eve doktorlu ambulans gönderimi hizmetleri de sigorta şirketleri tarafından sigortalıya temin ediliyor.

DEVLET DESTEĞİ DE MEVCUT

Eğitim sigortası yaptıranlar vergi indirimine de sahip oluyor. Sigortalı çalışanlar, serbest meslekle uğraşanlar eğitim sigortası yaptırdıktan sonra sigorta için ödedikleri primleri vergi dilimi oranında gelir vergisi matrahından düşürebiliyor. Böylece vergi indirimi elde edilerek sigortaya ödenen prim oranı düşmüş oluyor. Vergi indirim tutarı aylık brüt ücretin yüzde 15’ini ve brüt asgari ücretin toplamını aşamıyor. İlandır...