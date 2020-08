Çocuğunuzun eğitimi yarım kalmasın

Gulf Sigorta Kaza, Sağlık ve Seyahat Sigortaları Teknik Birim Direktörü Suat Celayir; ebeveynlere çocuklarının eğitim hayatlarını garantiye almaları için ‘Eğitim Giderleri Sigorta Planı’nı öneriyor.



Çağdaş dünyada, eğitimin gelecek olduğunun bilincinde olan her ebeveynin çocuğunun çok iyi bir eğitim almasını amaçladığını belirten Celayir; “Veliler hiçbir masraftan kaçınmayarak çocuklarının en iyi şekilde eğitim göreceği okullara gönderirler ve çocuklarının eğitim hayatının kesintiye uğramadan sürmesi en büyük temennileridir. Fakat bir gün, beklenmedik bir kaza ailenin hayatını derinden etkileyebileceği gibi, doğacak maddi olanaksızlıklar çocukların eğitimlerini sürdürmesine de imkân vermeyebilir. Bu noktada devreye giren Eğitim Giderleri Sigorta Planı’nın tercih edilmesi büyük önem arz ediyor” diye konuştu.



TEMİNATLARI TÜM DÜNYADA GEÇERLİ



Gulf Eğitim Giderleri Sigortası’nın ebeveynin başına gelebilecek trafik kazaları, iş kazaları, ev kazaları, kapkaç ve terör gibi beklenmedik kazalar neticesinde yaşam kaybı veya sürekli sakatlık durumunda devreye girdiğine dikkat çeken Celayir, “Teminat süresi sonlanana kadar poliçe limitleri ve teminat kapsamı dâhilinde çocuğun eğitim masraflarını karşılayarak eğitiminin devam etmesini sağlar. Teminatları tüm dünyada geçerli bu ürün ile dünyanın neresinde olursa olsun ebeveynin başına gelebilecek kazalara karşı çocuğunun eğitim masrafları Gulf Sigorta güvencesi ile teminat altına alınıyor” açıklamasını yaptı.

DÖVİZ BAZLI POLİÇE İMKÂNI



Celayir, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Ebeveynler çocuğunun veya çocuklarının eğitim masraflarını, Eğitim Giderleri Sigorta Planı ile sadece tek seferlik prim ödemesi yaparak 8 yıla kadar garanti altına alabilmektedirler. Çocuğun gideceği ya da devam etmekte olduğu okula göre öngörülen yıllık eğitim gideri ve süresi hedeflenerek teminat seçimi yapılmaktadır. Poliçe üzerindeki teminatlar ve primler TL cinsinden düzenlenebildiği gibi, enflasyona karşı güvende olmak isteyen ebeveynlerin tercihi doğrultusunda ABD Doları veya Euro cinsinden de düzenlenebilmektedir. Çağdaş dünyada çocuklarımızın eğitimi için anne-baba olarak her iki ebeveynin katkısı göz ardı edilemez. Her iki ebeveynin de teminat kapsamına alınması durumunda prim avantajı sağlamaktadır. Sigorta teminatına eklenen her ek çocuk için de fiyat avantajı söz konusudur.” İlandır...