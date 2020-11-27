Cigna’dan KOBİ ve çiftçilere özel ürün

Cigna, KOBİ ve çiftçi müşterilerine özel hizmetler sunan ‘KOBİmin Yanında Hayat Sigortası’, ‘KOBİmin Yanında Ferdi Kaza Sigortası’ ve ‘Çiftçimin Yanında Hayat Sigortası’ ürünleri ile büyüme ivmesini sürdürüyor. Geniş kapsamlı yeni ürünleriyle Cigna, KOBİ ve çiftçi müşterilerinin geleceklerini olası risklere karşı maddi güvence altına almayı hedefliyor; hayatın her anında kolaylık sağlayan uzman desteği ve güncel bilgilendirmeler gibi hizmetlerle müşterilerinin hep bir adım önde olmalarına olanak tanıyor.



YAKINLARA MADDİ GÜVENCE SAĞLANIYOR



Cigna’nın yeni ürünü Çiftçimin Yanında Hayat Sigortası ile hayvan yetiştiricileri ve çiftçiler, vefat ve kaza sonucu vefat riskine karşı sigorta süresi boyunca sevdiklerine maddi güvence sağlayabiliyor. Ürün, ayrıca kaza sonucu sürekli sakatlık ve kaza sonucu tedavi masrafının oluşması durumunda toplu para ödemesi yaparken, poliçe süresi boyunca yüzde 6’ya varan sınırsız akaryakıt indirimi, traktör bakım indirimi, ücretsiz veteriner, besici teknikerliği, ziraat mühendisliği desteği konularında danışmanlık hizmeti ve kısa mesaj bilgilendirmelerine kadar sunduğu indirimli ve ücretsiz ek hizmetleriyle de çiftçinin her zaman yanında olmayı hedefliyor. İlandır...