Cep telefonu sigortası yaptırdınız mı?

Cep telefonlarında fiyatlar her geçen gün yükseliş seyrini sürdürüyor. Yeni çıkan modelleri almak oldukça zorlaştı. Alındığında da korumak için büyük özen gösterilmesi gerekiyor.

Cep telefonlarını korumak için bireysel olarak öncelikle ekranı için çizilmez, kırılmaz camlar takılır ve silikon kılıflar takılarak küçük hasarların önüne geçilmesi sağlanıyor.

Günümüzde ekranı kırılan cep telefonunun tamiri bile oldukça yüksek fiyatlar tutabiliyor. Tamirde orijinal ürün kullanılacaksa neredeyse telefon ücreti kadar para ödemek gerekebiliyor.

Bunun önüne geçebilmek için cep telefonlarını sigorta yaptırmak mümkün hale geldi.

Birçok sigorta şirketi cep telefonlarını sigorta yapıyor. Sıfır ya da ikinci el cep telefonları sigorta kapsamına alınarak kaza sonucu hasarlanma, ekran kırılması, yüksek voltaj, hırsızlık, sıvı teması, hatalı aksesuar kullanımı gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılıyor. İlandır...